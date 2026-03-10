Opinión
Rusia frena rumores: Donald Trump no condicionó futuro de negociaciones en Ucrania a alto el fuego

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, ofreció estos detalles al referirse a los resultados del reciente diálogo

10 de marzo de 2026 - 10:02 AM

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL)
Por Agencia EFE
Moscú - El presidente estadounidense, Donald Trump, no condicionó el futuro de las negociaciones sobre Ucrania a un alto el fuego en el país, declaró hoy el Kremlin, al comentar los resultados de la conversación que sostuvieron ayer Trump y el líder ruso, Vladimir Putin.

“No se impusieron tales condiciones. Esto ya se ha hablado en repetidas ocasiones, y todas las modalidades asociadas con un alto el fuego ya se conocen bien”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en referencia a la postura rusa sobre la necesidad de resolver las “causas originales” del conflicto para garantizar una paz a largo plazo.

Agregó no obstante que, “en general, todos están realmente interesados en un alto el fuego rápido”.

En cuanto al formato trilateral de las negociaciones, con mediación de Estados Unidos, Peskov dijo que “hay que continuarlo”.

“Todo el mundo está interesado en ello, y lo principal es que los estadounidenses están dispuestos a continuar con sus esfuerzos de mediación”, explicó el portavoz de Putin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo previamente que la nueva ronda de las negociaciones sobre la paz en Ucrania se aplazaba por la guerra en Oriente Medio.

El asesor para asuntos internacionales del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó el lunes que el líder estadounidense “reiteró su interés en que el conflicto en Ucrania termine con un alto el fuego rápido y una solución a largo plazo”.

Trump telefoneó ayer a Putin para abordar “una serie de temas extremadamente importantes relacionados con el desarrollo actual de la situación internacional”, informó el Kremlin.

La conversación, la primera entre ambos líderes en 2026, duró cerca de una hora y fue “franca” y “constructiva”, según Ushakov.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
