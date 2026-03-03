Rusia prohíbe a un destacado grupo de defensa de los derechos LGBTQ+ por considerarlo extremista

El martes, un tribunal ruso calificó de organización extremista a un destacado grupo de defensa de los derechos de las personas LGBTQ+, el último golpe asestado a la atribulada comunidad del país, que se ha enfrentado a una intensificación de la represión en los últimos años bajo la presidencia de Vladimir Putin.

En una vista celebrada a puerta cerrada, el Tribunal Municipal de San Petersburgo prohibió el grupo Coming Out por “extremista”. Las autoridades no revelaron ningún detalle de la demanda presentada el mes pasado por el Ministerio de Justicia ruso y clasificada como secreta.

El grupo, que ahora opera desde el extranjero, afirmó que seguirá ayudando a las personas LGBTQ+ en Rusia y fuera de ella, y luchando por sus derechos a pesar de la sentencia.

“Llevamos mucho tiempo preparándonos para este acontecimiento. Hemos reforzado la seguridad, desarrollado formatos de trabajo sostenibles y seguimos actuando con responsabilidad, ante todo por quienes cuentan con nosotros”, afirma Coming Out en un comunicado en línea.

“Hoy es especialmente importante no ceder al miedo y no estar solos. Nuestra comunidad es más fuerte que cualquier etiqueta, y la historia lo ha demostrado”.

Coming Out es el primer grupo de derechos LGBTQ+ designado desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que prohibió de hecho cualquier activismo LGBTQ+. Se han presentado demandas similares contra otros dos grupos de derechos LGBTQ+, y los tribunales de San Petersburgo y la región de Samara aún no se han pronunciado sobre ellas.

La comunidad LGBTQ+ de Rusia ha estado bajo presión legal y pública durante más de una década, pero especialmente desde que el Kremlin invadió Ucrania hace cuatro años. Putin ha argumentado que la guerra en Ucrania es una batalla por poderes con Occidente, que según él pretende destruir Rusia y sus “valores familiares tradicionales” presionando a favor de los derechos LGBTQ+.

Desde entonces está prohibida cualquier representación de homosexuales y transexuales que los muestre de forma positiva o incluso neutra. Se prohíbe la atención médica de afirmación de género y el cambio de género en los documentos oficiales.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró organización extremista a lo que el gobierno denominó “movimiento internacional LGBT”, exponiendo a toda persona relacionada con esa comunidad a ser procesada y potencialmente encarcelada.

Días después de la sentencia, la comunidad se vio sacudida por las noticias de redadas policiales en bares gays, clubes nocturnos y locales que acogían espectáculos de travestis en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades. Siguieron causas penales por participación en el “movimiento LGBT”, y algunas personas se enfrentaron a multas por exhibir lo que las autoridades consideraron símbolos “extremistas”, como una bandera arco iris.

Las autoridades rusas pretenden que la comunidad LGBTQ+ sea “lo más vulnerable y solitaria posible”, afirmó Denis Oleinik, director ejecutivo del grupo de defensa de los derechos LGBTQ+ Coming Out.

El grupo, que antes tenía su sede en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, opera totalmente desde el extranjero desde la invasión a gran escala de Ucrania. Ya no ofrece grupos de apoyo ni actividades fuera de línea, pero sigue prestando apoyo psicológico y jurídico a distancia. También colabora con organizaciones internacionales en la defensa de los derechos de las personas LGBTQ+ en Rusia y para ayudar a quienes huyen del país, declaró Oleinik a The Associated Press en febrero.

La sentencia hace que sea inseguro para la gente compartir públicamente cualquier contenido de Coming Out o para cualquier persona dentro de Rusia o que viaje allí donar dinero al grupo, dijo.