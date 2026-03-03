Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia prohíbe a un destacado grupo de defensa de los derechos LGBTQ+ por considerarlo extremista

La determinación se tomó luego de que el Ministerio de Justicia presentara una demanda que ha sido clasificada como secreta

3 de marzo de 2026 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista del Tribunal Municipal de San Petersburgo, Rusia.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El martes, un tribunal ruso calificó de organización extremista a un destacado grupo de defensa de los derechos de las personas LGBTQ+, el último golpe asestado a la atribulada comunidad del país, que se ha enfrentado a una intensificación de la represión en los últimos años bajo la presidencia de Vladimir Putin.

RELACIONADAS

En una vista celebrada a puerta cerrada, el Tribunal Municipal de San Petersburgo prohibió el grupo Coming Out por “extremista”. Las autoridades no revelaron ningún detalle de la demanda presentada el mes pasado por el Ministerio de Justicia ruso y clasificada como secreta.

El grupo, que ahora opera desde el extranjero, afirmó que seguirá ayudando a las personas LGBTQ+ en Rusia y fuera de ella, y luchando por sus derechos a pesar de la sentencia.

“Llevamos mucho tiempo preparándonos para este acontecimiento. Hemos reforzado la seguridad, desarrollado formatos de trabajo sostenibles y seguimos actuando con responsabilidad, ante todo por quienes cuentan con nosotros”, afirma Coming Out en un comunicado en línea.

“Hoy es especialmente importante no ceder al miedo y no estar solos. Nuestra comunidad es más fuerte que cualquier etiqueta, y la historia lo ha demostrado”.

Coming Out es el primer grupo de derechos LGBTQ+ designado desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 que prohibió de hecho cualquier activismo LGBTQ+. Se han presentado demandas similares contra otros dos grupos de derechos LGBTQ+, y los tribunales de San Petersburgo y la región de Samara aún no se han pronunciado sobre ellas.

La comunidad LGBTQ+ de Rusia ha estado bajo presión legal y pública durante más de una década, pero especialmente desde que el Kremlin invadió Ucrania hace cuatro años. Putin ha argumentado que la guerra en Ucrania es una batalla por poderes con Occidente, que según él pretende destruir Rusia y sus “valores familiares tradicionales” presionando a favor de los derechos LGBTQ+.

Desde entonces está prohibida cualquier representación de homosexuales y transexuales que los muestre de forma positiva o incluso neutra. Se prohíbe la atención médica de afirmación de género y el cambio de género en los documentos oficiales.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró organización extremista a lo que el gobierno denominó “movimiento internacional LGBT”, exponiendo a toda persona relacionada con esa comunidad a ser procesada y potencialmente encarcelada.

Días después de la sentencia, la comunidad se vio sacudida por las noticias de redadas policiales en bares gays, clubes nocturnos y locales que acogían espectáculos de travestis en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades. Siguieron causas penales por participación en el “movimiento LGBT”, y algunas personas se enfrentaron a multas por exhibir lo que las autoridades consideraron símbolos “extremistas”, como una bandera arco iris.

Las autoridades rusas pretenden que la comunidad LGBTQ+ sea “lo más vulnerable y solitaria posible”, afirmó Denis Oleinik, director ejecutivo del grupo de defensa de los derechos LGBTQ+ Coming Out.

El grupo, que antes tenía su sede en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, opera totalmente desde el extranjero desde la invasión a gran escala de Ucrania. Ya no ofrece grupos de apoyo ni actividades fuera de línea, pero sigue prestando apoyo psicológico y jurídico a distancia. También colabora con organizaciones internacionales en la defensa de los derechos de las personas LGBTQ+ en Rusia y para ayudar a quienes huyen del país, declaró Oleinik a The Associated Press en febrero.

La sentencia hace que sea inseguro para la gente compartir públicamente cualquier contenido de Coming Out o para cualquier persona dentro de Rusia o que viaje allí donar dinero al grupo, dijo.

La designación de “extremista” también ahuyenta a veces a la gente de pedir ayuda, así como a otros grupos de derechos o medios de comunicación de trabajar con ellos, dijo Oleinik. También puede haber riesgos para los familiares de los activistas que hablan abiertamente en público.

Tags
Breaking NewsRusiaLGBTT+Comunidad LGBTQ+
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: