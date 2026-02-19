Irán realiza ejercicios militares con Rusia mientras Estados Unidos envía un segundo portaaviones a la región

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- Irán llevó a cabo ejercicios militares anuales con Rusia el jueves y un segundo portaaviones estadounidense se acercaba a Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Irán aseguran estar preparados para la guerra si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se desvanecen.

El presidente Donald Trump ha dicho que espera llegar a un acuerdo con Irán, pero las conversaciones llevan años estancadas, e Irán se niega a discutir las demandas más amplias de Estados Unidos e Israel de que reduzca su programa de misiles y rompa lazos con grupos armados. Las conversaciones indirectas de las últimas semanas lograron pocos avances visibles, y una o ambas partes podrían estar ganando tiempo para los preparativos finales de guerra.

La teocracia de Irán es más vulnerable que nunca, tras 12 días de ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares y militares el año pasado, así como las protestas masivas de enero que fueron reprimidas violentamente. Pero aún es capaz de atacar a Israel y bases estadounidenses en la región, y ha advertido que cualquier acción bélica desencadenaría una guerra regional.

PUBLICIDAD

A principios de semana, Irán inició también maniobras que incluyeron fuego real en el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

1 / 16 | Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo. Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. - The Associated Press 1 / 16 Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. The Associated Press Compartir

Trump vuelve a amenazar a Irán

Los movimientos de buques de guerra y aviones estadounidenses adicionales no garantizan un ataque de Estados Unidos a Irán, pero sí le dan a Trump la capacidad de llevarlo a cabo si así lo decide.

Hasta ahora, Trump ha evitado atacar la república islámica tras fijar como líneas rojas la muerte de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas ordenadas por Teherán, al tiempo que volvió a entablar conversaciones nucleares con el país, reanudando un proceso que se había visto interrumpido por la guerra entre Irán e Israel en junio.

Irán aceptó redactar una propuesta por escrito para abordar las preocupaciones estadounidenses planteadas durante las conversaciones nucleares indirectas de esta semana en Ginebra, según un alto funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que altos funcionarios de seguridad nacional se reunieron el miércoles para hablar sobre Irán y fueron informados de que se espera que las “fuerzas completas” necesarias para llevar a cabo una posible acción militar estén listas para mediados de marzo. El funcionario no proporcionó un plazo para cuándo se espera que Irán entregue su respuesta escrita.

“Con los años ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán, y tenemos que llegar a un acuerdo significativo. Si no, ocurrirán cosas malas”, expresó Trump el jueves.

PUBLICIDAD

Creciente preocupación internacional

El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a los ciudadanos de su país a abandonar Irán de inmediato, ya que “en unas pocas, una docena, o incluso unas pocas docenas de horas, la posibilidad de evacuación quedará descartada”. No dio más detalles, y la embajada de Polonia en Teherán no parecía estar reduciendo su personal.

El ejército alemán dijo que trasladó “un número de dos dígitos de personal no crítico para la misión” de una base en el norte de Irak debido a la situación actual en la región y en línea con las acciones de sus socios. Señaló que algunas tropas permanecen para ayudar a mantener en funcionamiento el campamento multinacional en Irbil, donde entrenan a fuerzas iraquíes.

“Esta semana, otros 50 aviones de combate estadounidenses -F-35, F-22 y F-16- fueron ordenados a la región, complementando los cientos desplegados en bases en los Estados árabes del Golfo”, escribió el centro de estudios Soufan Center, con sede en Nueva York. “Los despliegues refuerzan la amenaza de Trump -reiterada casi a diario- de proceder con una gran campaña aérea y de misiles contra el régimen si fracasan las conversaciones”.

Por su parte, Irán lidia con el descontento interno tras la represión de las protestas, mientras los dolientes celebran ceremonias en honor a los fallecidos 40 días después de su muerte a manos de fuerzas de seguridad. En algunos de esos actos se escucharon gritos contra el gobierno a pesar de las amenazas de las autoridades.

Así se vieron los misiles lanzados por Irán en el cielo de Catar Testigos en Doha, captaron los misiles en el cielo, seguidos de explosiones.

Irán realiza maniobras con Rusia

En los ejercicios del jueves, fuerzas iraníes y marinos rusos llevaron a cabo operaciones en el golfo de Omán y el océano Índico, informó la agencia noticiosa estatal iraní IRNA. Las maniobras están orientadas a “mejorar la coordinación operativa, así como al intercambio de experiencias militares”, añadió.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas posteriormente por Irán mostraron a miembros de las fuerzas especiales navales de la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, abordando un buque en el ejercicio. Se cree que esas fuerzas han sido utilizadas en el pasado para apoderarse de embarcaciones en rutas internacionales clave.

Irán también emitió un aviso a los pilotos en la región sobre disparos de cohetes, lo que sugiere que planeaban lanzar misiles antibuque durante el ejercicio.

Mientras tanto, datos de seguimiento mostraban que el Ford estaba el miércoles frente a la costa de Marruecos, en el océano Atlántico, lo que significa que el portaaviones podría pasar por Gibraltar y posiblemente posicionarse en el Mediterráneo oriental junto con los destructores de misiles guiados que lo acompañan.

Situar el portaaviones en esa zona podría permitir a las fuerzas estadounidenses contar con aeronaves adicionales y una mayor capacidad antimisiles para, potencialmente, proteger a Israel y Jordania si estallara un conflicto con Irán. El Pentágono ya desplegó buques de guerra allí durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza para protegerse del fuego iraní.

Netanyahu advierte a Irán

Israel está haciendo sus propios preparativos ante posibles ataques con misiles iraníes en respuesta a cualquier acción de Estados Unidos.

“Estamos preparados para cualquier escenario”, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el jueves, y añadió que si Irán ataca a Israel, “experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”.

Netanyahu desde hace tiempo ha presionado para que Estados Unidos adopte medidas más duras contra Irán y dice que cualquier acuerdo no sólo debe poner fin a su programa nuclear, sino frenar su arsenal de misiles y obligarlo a cortar lazos con grupos militantes como Hamás y Hezbolá.

PUBLICIDAD

Irán ha dicho que las conversaciones actuales solo deben centrarse en su programa nuclear, y que no ha estado enriqueciendo uranio desde los ataques estadounidenses e israelíes del verano pasado. Trump dijo en ese momento que los ataques habían “aniquilado” las instalaciones nucleares de Irán, pero el daño exacto se desconoce, ya que Teherán ha impedido la entrada de inspectores internacionales.

Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, mientras que Estados Unidos y otros sospechan que está destinado a desarrollar armas con el tiempo. Se cree ampliamente que Israel tiene armas nucleares, pero no lo ha confirmado ni lo ha negado.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí. (MEHR News Agency)

Consignas antigubernamentales

Las ceremonias fúnebres por los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas del mes pasado también se han incrementado. Los iraníes suelen conmemorar la muerte de un ser querido 40 días después de que se produzca. Tanto testigos como videos en redes sociales mostraron homenajes en el enorme cementerio Behesht-e Zahra de Teherán. En algunos, los asistentes corearon consignas contra la teocracia mientras entonaban canciones nacionalistas.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en el histórico Gran Bazar de Teherán. En un primer momento estuvieron motivadas por el colapso de la moneda iraní, el rial, y luego se extendieron por todo el país. Las tensiones estallaron el 8 de enero, con las manifestaciones convocadas por el príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi.

El gobierno de Irán ha ofrecido solo un reporte de fallecidos por la violencia, con 3,117 personas. La Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en Irán, sitúa la cifra de víctimas mortales en más de 7,000, y se teme que pueda ser mucho mayor.

PUBLICIDAD