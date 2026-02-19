Opinión
Donald Trump advierte a Irán que “pasarán cosas malas” si no logran un “acuerdo significativo”

Las expresiones del presidente ocurren en momentos en que aumenta el despliegue militar en Oriente Medio

19 de febrero de 2026 - 11:30 AM

El presidente de Estadoss Unidos, Donald Trump. (Evan Vucci)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump instó el jueves a Irán a alcanzar un “acuerdo significativo” con Estados Unidos, en momentos en que se concreta un enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump en la reunión inaugural de la “Junta de Paz”, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
