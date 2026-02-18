Donald Trump ofrece recepción por Mes de la Historia Negra semanas después de las reacciones por post racista

Washington- El presidente Donald Trump ofreció el miércoles una recepción en la Casa Blanca por el Mes de la Historia Negra, menos de dos semanas después de que desatara una protesta bipartidista al publicar un vídeo racista en las redes sociales que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa, Michelle Obama, como primates en una selva.

El miércoles, Trump no hizo referencia al vídeo, que borró tras una reacción generalizada, pero dijo que no se disculparía por haberlo publicado. Tampoco se refirió a Barack Obama, el primer presidente negro del país, pero habló de otros estadounidenses negros que han hecho historia.

“Celebramos el Mes de la Historia Negra. Honramos la memoria de quienes nos precedieron continuando su legado”, afirmó.

Entre sus partidarios, Trump mencionó a destacados estadounidenses de raza negra, como el boxeador Mike Tyson, a quien elogió por defenderse de las acusaciones de racismo, y la rapera Nicki Minaj, cuya piel calificó de “tan bonita”, al tiempo que comentaba lo largas que tenía las uñas.

El presidente republicano hizo subir al escenario a varios miembros de su administración, como el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, y la zar de los indultos de la Casa Blanca, Alice Marie Johnson.

“Mientras contempláis este mar de negros estadounidenses, este presidente os escucha. Este presidente se preocupa por ustedes. No dejen que nadie les diga que este presidente de aquí, Donald Trump no tiene - no es para la América Negra”, dijo Johnson. “Porque lo es”.

El presidente Donald Trump abraza a Forlesia Cook después de que ella hablara durante un evento del Mes de la Historia Negra en la Sala Este de la Casa Blanca, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) (Evan Vucci)

Trump enumeró formas en las que dijo que sus políticas beneficiaban a los estadounidenses negros, incluyendo la ley que firmó el año pasado que eliminaba los impuestos federales sobre la renta a las propinas y su despliegue de tropas de la Guardia Nacional “para devolver la seguridad” en ciudades con grandes poblaciones de residentes negros, como Washington, Nueva Orleans y Memphis, Tennessee.

La recepción se produjo un día después de que Trump proclamara en otro mensaje en las redes sociales que ha sido “llamado falsa y sistemáticamente racista por los sinvergüenzas y lunáticos de la izquierda radical”, en un mensaje que pretendía rendir homenaje al reverendo Jesse Jackson, fallecido el martes.

En respuesta a una pregunta sobre el puesto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a primera hora del miércoles: “Este presidente ha hecho mucho por todos los estadounidenses, independientemente de su raza. Y ha sido absolutamente llamado falsamente y calumniado de racista”.

Trump lleva tiempo reconociendo el Mes de la Historia Negra como presidente, pero sus políticas y su retórica mientras ocupa el cargo a menudo contradicen las celebraciones de la diversidad y las contribuciones de los estadounidenses negros.

El presidente ha atacado los programas de diversidad, equidad e inclusión que ayudaron a muchos estadounidenses negros a encontrar trabajo tanto en el gobierno federal como en una variedad de industrias privadas durante las últimas décadas. Ha calificado los programas de DEI de “discriminación” y ha presionado para erradicarlos del gobierno y presionar al sector privado para que haga lo mismo.

Al mismo tiempo, Trump se ha presentado como defensor de las universidades históricamente negras. El miércoles, la Casa Blanca destacó la medida adoptada el año pasado por la administración Trump de destinar $500 millones a las HBCU. El impulso único provino en gran parte del dinero federal retirado de las universidades que atienden a grandes proporciones de estudiantes hispanos.

El premio para los HBCU se produjo días después de que el Departamento de Educación retirara $350 millones de otros programas de subvenciones dirigidos a universidades con ciertos porcentajes de estudiantes hispanos y otros grupos minoritarios. La administración Trump dijo que esos programas de subvenciones eran inconstitucionales.

El presidente Donald Trump hace un gesto durante un evento del Mes de la Historia Afroamericana en la Sala Este de la Casa Blanca, el miércoles 18 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Nathan Howard) (Nathan Howard)

Trump comenzó su segundo mandato afirmando que algunas lecciones de historia afroamericana pretenden adoctrinar a la gente para que odie al país. Emitió una orden ejecutiva para “restaurar la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos”, que la administración utilizó para eliminar información histórica de los parques nacionales que “menospreciaba de forma inapropiada a los estadounidenses vivos o pasados”, incluidos los marcadores de la historia de los negros.

Poco después de comenzar su segundo mandato, Trump emitió una proclamación en la que reconocía febrero como el Mes de la Historia Negra mientras el Departamento de Defensa declaraba que ya no se utilizarían recursos oficiales para conmemorar los meses de concienciación cultural.

