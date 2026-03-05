Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Se lavan las manos: Rusia asegura que no intervendrá en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

El Kremlin afirmó este jueves que la guerra en torno a Irán no es su guerra

5 de marzo de 2026 - 1:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vocero del gobierno ruso Dmitry Peskov afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio “por muy cínico que pueda parecer” (Alexander Kazakov)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú- El Kremlin afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio “por muy cínico que pueda parecer”.

“La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio de que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región”, declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

De este modo, Moscú indicó que se lava las manos sobre la situación y que no puede hacer nada para parar el conflicto.

“¿Somos capaces de detener esta guerra? No, no lo somos. Solo quienes la iniciaron pueden detenerla, que, en nuestra opinión, es lo que deberían hacer”, afirmó.

Por lo tanto, el Kremlin mirará una vez -como ya ocurriera durante los ataques a Irán en el verano de 2025- más únicamente por sus propios intereses.

“Debemos hacer lo que nos conviene. Debemos ahora minimizar el impacto en nuestra economía de las convulsiones globales, que ya estamos viendo que se desarrollan”, señaló el secretario de prensa presidencial.

Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.Emmanuel Macron, presidente de Francia, saluda a la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley."Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar", añadió el mandatario estadounidense.
1 / 14 | Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Peskov aseguró que Rusia probablemente deba asegurar su propio beneficio en la medida de lo posible, “por muy cínico que pueda parecer”.

Al mismo tiempo, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, dijo hoy en su visita a la residencia del embajador iraní en Moscú que Rusia tiene la intención de continuar la cooperación económica con Teherán.

Las áreas de cooperación no se detendrán, “independientemente de los desafíos que surjan. Por lo tanto, continuaremos nuestro trabajo con Irán”, indicó.

“Acabamos de firmar un acuerdo conjunto dentro de la comisión intergubernamental, que establece un cronograma de trabajo para todas las áreas que hemos alcanzado. Y nos esforzaremos por mantener este cronograma, a pesar de todos estos desafíos”, añadió Tsivilev.

En la entrevista dada para el canal ruso Vesti, Peskov explicó que la parte rusa valora la mediación estadounidense en relación con las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Ucrania, sin embargo, observan que Washington “se encuentra actualmente ocupado con otros asuntos”.

El Kremlin “está lleno de paciencia” y “observará cómo se desarrolla la situación”, aseguró.

Anteriormente, la diplomacia rusa llamó a poner fin a la guerra de Irán y mantuvo conversaciones con la mayor parte de potencias del golfo Pérsico, a los que, al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores ruso echó en cara no condenar los ataques iniciales por parte de Estados Unidos e Israel a la nación persa.

