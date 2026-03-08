Donald Trump resta importancia a que Rusia supuestamente comparta información con Irán para ayudarle a atacar objetivos estadounidenses

El presidente Donald Trump dijo el sábado que era inconsecuente si Rusia ha proporcionado a Irán información para ayudar a Teherán a atacar al personal militar estadounidense y los activos en el Medio Oriente como la guerra de una semana de duración.

El presidente restó importancia a ese intercambio de información tras asistir al digno traslado de seis reservistas del Ejército muertos en un ataque con drones en Kuwait, al día siguiente de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán que ha desestabilizado la economía mundial.

Trump no llegó a confirmar las informaciones publicadas por The Associated Press y otros medios de comunicación, según las cuales los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Rusia ha facilitado a Irán esa información sobre objetivos. Pero si Moscú está pasando esos detalles, dijo que Irán estaba sacando poco provecho de ello.

“Si echas un vistazo a lo que le ha pasado a Irán en la última semana, si están recibiendo información, no les está ayudando mucho”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One mientras volaba a Miami, donde pasará el resto del fin de semana.

El presidente también eludió una pregunta sobre cómo podría afectar a su visión de la relación entre Estados Unidos y Rusia el hecho de que el gobierno ruso ayude a Irán de esa manera.

“Dirían que lo hacemos contra ellos”, respondió Trump. “¿No dirían que lo hacemos contra ellos?”.

Ucrania, en los cuatro años transcurridos desde que fue invadida por Rusia, ha recibido información de inteligencia de Estados Unidos para ayudar a defenderse de los misiles procedentes de Rusia, así como para ayudar a Kiev a alcanzar determinados objetivos rusos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció a principios de esta semana que autorizaba temporalmente a India a seguir comprando crudo y productos petrolíferos a Rusia durante un mes, hasta el 4 de abril.

La decisión de la administración de conceder al país más poblado del mundo una exención temporal se enfrentó a una reacción bipartidista. Los críticos acusan a Trump de conceder a Rusia una exención que proporcionará a Moscú unos ingresos muy necesarios para seguir financiando su maquinaria bélica.

El representante Don Bacon, republicano de Nebraska, condenó la medida, diciendo en un post en X que “la debilidad hacia Rusia es espantosa”.

El representante demócrata por California Ted Lieu, en su propio mensaje X dirigido al Secretario del Tesoro Scott Bessent, también censuró la decisión de la Administración.

“Revierta su decisión de levantar las sanciones petroleras a Rusia. Es una conducta traidora por su parte ayudar a Rusia”, dijo Lieu. “Mientras tanto, Rusia está ayudando a Irán a atacar a las tropas estadounidenses”.

Trump ha decidido dar a India margen de maniobra en las compras de petróleo a Rusia mientras los precios mundiales del crudo suben y los inversores de todos los sectores se preocupan por cuánto durará la guerra con Irán.

La exención para el Gobierno del primer ministro Narendra Modi se produjo después de que Trump anunciara hace semanas que recortaba los aranceles a India después de que sus funcionarios acordaran reducir su dependencia del crudo ruso barato.

India ha aprovechado la reducción de los precios del petróleo ruso mientras gran parte del mundo ha tratado de aislar a Moscú por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El precio del petróleo ha subido vertiginosamente y no muestra signos de detenerse una semana después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra que se ha extendido por Oriente Próximo a medida que Teherán contraataca. Los buques que transportan unos 20 millones de barriles de petróleo al día no pueden atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico que limita al norte con Irán.

La interrupción del transporte marítimo y los daños sufridos por las principales instalaciones petrolíferas y gasísticas de Oriente Próximo han interrumpido el suministro de algunos de los mayores productores de petróleo del mundo.

Preguntado sobre si estaba dispuesto a tomar otras medidas para aliviar los precios del petróleo, Trump dijo que “si hubiera alguna, lo haría, sólo para quitar un poco de presión.”

El sábado pareció descartar, al menos por ahora, la posibilidad de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo del país, afirmando que Estados Unidos tiene “mucho petróleo”.

La reserva -una reserva de petróleo a la que el gobierno estadounidense puede recurrir en caso de emergencia- contenía más de 415 millones de barriles a finales del mes pasado, frente a los 395 millones de barriles de 2025. En total, cuando esté lleno, el SPR puede contener más de 700 millones de barriles.

“Tenemos mucho petróleo. Nuestro país tiene una cantidad tremenda”, dijo Trump. “Hay mucho petróleo ahí fuera. Eso se curará muy rápido”.

