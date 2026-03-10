Opinión
NoticiasEstados Unidos
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump asegura que ha destruido 10 barcos de minas iraníes en el estrecho de Ormuz

El presidente había advertido a Irán sobre las consecuencias de convertir el estrecho de Ormuz en un espacio cubierto de minas

10 de marzo de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos había hecho público otro mensaje en el que avisaba a Irán de las consecuencias de convertir la zona del estrecho de Ormuz en un espacio salpicado de minas. (Kamran Jebreili)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas de su país han destruido diez barcos minadores iraníes en el estrecho Ormuz cuando se cumple el undécimo día de la intervención estadounidense e israelí en Irán.

“Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!”, aseguró Trump en su cuenta oficial social Truth.

Antes de hacer público el ataque contra los minadores, el presidente de Estados Unidos había hecho público otro mensaje en el que avisaba a Irán de las consecuencias de convertir la zona del estrecho de Ormuz en un espacio salpicado de minas.

“Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, ¡queremos que se retiren, INMEDIATAMENTE! Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias para Irán estarán en un nivel militar nunca antes visto”, escribió Trump.

Y añadió que “si, por otro lado, eliminan lo que se puede haber colocado, ¡será un paso gigante en la dirección correcta!”.

Estos mensajes de Trump pone de manifiesto la importancia estratégica del paso de Ormuz para la economía mundial y también, en concreto, para la estadounidense.

Las consecuencias negativas para las finanzas, lastradas por el aumento del precio del petróleo, suponen un punto crítico para la administración Trump cuestionada, incluso entre algunos de sus afines, por haber iniciado la intervención en una zona tan compleja como Oriente Medio.

Las dudas sobre la duración de la ofensiva y el temor a que sea un conflicto que se enquiste colocan a los republicanos en una situación delicada en periodo preelectoral, antes de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Además, se supo este martes que unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, ocho de ellos en estado grave, por los ataques iraníes lanzados contra bases de Washington en países del Golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, según informó el Pentágono.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, “la gran mayoría” presenta heridas menores y 108 de ellos “ya han regresado al servicio”.

Durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes, los seis primeros durante un ataque de un dron en Kuwait.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que este martes sería el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que la capacidad de respuesta de Teherán se ha reducido mientras avanza la ofensiva, enfocada también contra la industria de defensa iraní.

Breaking NewsConflicto con IránDonald TrumpPentágonoIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
