Conocer es crecer: ¿Qué se celebra el 5 de mayo?

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Un día como hoy, en 1862, tuvo lugar un acontecimiento significativo en la historia de México: la victoria del ejército mexicano sobre las tropas francesas de Napoleón III en la Batalla de Puebla. Todo comenzó cuando, ante una crisis financiera, México suspendió los pagos de la deuda externa por dos años. En respuesta, tropas de Inglaterra, España y Francia invadieron el país para cobrar la deuda por la fuerza.

Para abril de 1862, los ingleses y españoles se habían retirado, pero los franceses continuaron la invasión. El 5 de mayo de 1862, soldados al mando del general Ignacio Zaragoza derrotaron a las tropas francesas en la batalla de Puebla, al sureste de la capital mexicana, donde unos 1,000 soldados franceses murieron. Aunque los combates continuaron y los franceses no fueron expulsados hasta cinco años después, la victoria en Puebla se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana a la dominación extranjera.

No fue hasta la década de 1960 que la festividad comenzó a adquirir prominencia en Estados Unidos, sobre todo entre las personas de ascendencia mexicana, para fomentar el orgullo por su cultura.

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Escuela elemental

Actividad: Dibuja la escena. Los estudiantes dibujarán al general Ignacio Zaragoza y a los soldados mexicanos defendiendo la ciudad de Puebla. Luego escribirán una frase corta: “¡México venció en la Batalla de Puebla!”

Preguntas:

¿Qué país invadió México en 1862 y fue derrotado en la batalla del 5 de mayo?

¿Cómo se llamaba el general mexicano que ganó la batalla?

Escuela intermedia y superior

Actividad: Análisis en parejas. Lean el texto y discutan: ¿Por qué la Batalla de Puebla, aunque no fue la victoria final, se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana? Escriban 3 razones.

Preguntas: