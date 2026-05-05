Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Conocer es crecer: ¿Qué se celebra el 5 de mayo?

Un día como hoy, en 1862, ocurrió un acontecimiento histórico que se convirtió en símbolo de la resistencia mexicana a la dominación extranjera

5 de mayo de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la década de 1960, la celebración del Cinco de mayo comenzó a adquirir prominencia en Estados Unidos, sobre todo entre las personas de ascendencia mexicana, para fomentar el orgullo por su cultura.
En la década de 1960, la celebración del Cinco de mayo comenzó a adquirir prominencia en Estados Unidos, sobre todo entre las personas de ascendencia mexicana, para fomentar el orgullo por su cultura. (Archivo / AP)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Un día como hoy, en 1862, tuvo lugar un acontecimiento significativo en la historia de México: la victoria del ejército mexicano sobre las tropas francesas de Napoleón III en la Batalla de Puebla. Todo comenzó cuando, ante una crisis financiera, México suspendió los pagos de la deuda externa por dos años. En respuesta, tropas de Inglaterra, España y Francia invadieron el país para cobrar la deuda por la fuerza.

RELACIONADAS

Para abril de 1862, los ingleses y españoles se habían retirado, pero los franceses continuaron la invasión. El 5 de mayo de 1862, soldados al mando del general Ignacio Zaragoza derrotaron a las tropas francesas en la batalla de Puebla, al sureste de la capital mexicana, donde unos 1,000 soldados franceses murieron. Aunque los combates continuaron y los franceses no fueron expulsados hasta cinco años después, la victoria en Puebla se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana a la dominación extranjera.

No fue hasta la década de 1960 que la festividad comenzó a adquirir prominencia en Estados Unidos, sobre todo entre las personas de ascendencia mexicana, para fomentar el orgullo por su cultura.

-------------------------------------------------

Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Escuela elemental

Actividad: Dibuja la escena. Los estudiantes dibujarán al general Ignacio Zaragoza y a los soldados mexicanos defendiendo la ciudad de Puebla. Luego escribirán una frase corta: “¡México venció en la Batalla de Puebla!”

Preguntas:

  • ¿Qué país invadió México en 1862 y fue derrotado en la batalla del 5 de mayo?
  • ¿Cómo se llamaba el general mexicano que ganó la batalla?

Escuela intermedia y superior

Actividad: Análisis en parejas. Lean el texto y discutan: ¿Por qué la Batalla de Puebla, aunque no fue la victoria final, se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana? Escriban 3 razones.

Preguntas:

  • Además de Francia, ¿qué otros dos países europeos enviaron tropas a México para cobrar la deuda? ¿Por qué se retiraron antes de la batalla?
  • Según el texto, ¿en qué década la celebración del 5 de mayo se volvió importante en Estados Unidos y con qué propósito?
Tags
El Nuevo Día EducadorHistoriaMéxico
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 5 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: