Estudiantes de la isla, Chile y Perú exponen sus investigaciones científicas en Bayamón

Bayamón - Unos 70 estudiantes de escuelas públicas y privadas de la isla, Chile y Perú mostraron sus trabajos de investigación científica en el Foro Internacional Ciencia en Puerto Rico (Ficep), que tuvo lugar recientemente en Bayamón.

Allí, alumnos de nivel superior participaron de una feria científica distinta, en la que cada participante hizo una presentación de ocho minutos sobre su proyecto, ante un público compuesto por padres, maestros, jóvenes y jueces expertos en cada categoría.

“Lo hacemos en forma de foro para que más personas puedan ver los proyectos, ya que son investigaciones enfocadas en resolver problemas de Puerto Rico y otros países”, afirmó Enerys Pagán, presidenta de Jóvenes Científicos por Puerto Rico (JCPR), entidad sin fines de lucro que organizó el Ficep en colaboración con la red de científicos boricuas Ciencia Puerto Rico.

“También sirve para que desarrollen la oratoria al dirigirse a un público más amplio”, destacó Enerys Olaguibel, vicepresidenta de Jóvenes Científicos por Puerto Rico, acerca del formato del evento de dos días, en que los jóvenes compitieron en cuatro categorías: medicina y salud, energía, ambiente e ingeniería.

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Jeriel Santos Otero, alumno de décimo grado de la Escuela Alianza Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan, presentó su investigación en el Foro Internacional Ciencia en Puerto Rico (FICEP), en Bayamón. (Suministrada)

Con ella coincidió Jeriel Santos Otero, alumno de décimo grado de la Escuela Alianza Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan. “Este formato es más retante y me crea nuevas experiencias de presentarme en público”, dijo el joven, cuyo proyecto consistió en hacer un modelo matemático de la eficiencia del aceite de mangle rojo como agente biorremediador para mitigar la presencia de contaminantes en ecosistemas acuáticos.

“Mi proyecto demostró que un modelo matemático sí pudo calcular esa mitigación de contaminantes. En nuestro caso escenario de siete días aplicando tres mililitros de aceite de mangle rojo a dos litros de agua con contaminantes de un 80%, se pudo mitigar el 25% de los contaminantes presentes en el agua”, aseguró Santos.

Otro aspecto que distingue al Ficep es que está afiliado al Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (Milset, por sus siglas en francés), entidad sin fines de lucro que organiza ferias de ciencia, campamentos científicos, congresos y talleres para jóvenes alrededor del mundo. Por eso, según Pagán, alumnos de otros países que participan de eventos afiliados pueden ganar acreditaciones para participar en el de Puerto Rico.

Tal fue el caso de Fernanda Nazar Cereceda y Laura Riquelme Peña, estudiantes del último año de escuela superior en el Colegio Wolfgang Amadeus Mozart, de la localidad de Collipulli, en Chile, quienes ganaron en Perú su pase para el Ficep.

Fernanda Nazar Cereceda y Laura Riquelme Peña, estudiantes del último año de escuela superior en el Colegio Wolfgang Amadeus Mozart, de la localidad de Collipulli, en Chile, estuvieron entre los participantes internacionales del FICEP. (Suministrada)

En su primera vez en la isla, presentaron su proyecto sobre el kril, un pequeño crustáceo que habita en los océanos y se alimenta de plantas unicelulares llamadas fitoplancton. “Nosotras modelamos el comportamiento del kril antártico a través de modelado matemático y teoría de grafos (que estudia las propiedades de las redes y sistemas complejos). También analizamos su neuroplasticidad y su relación con neurotransmisores como la serotonina y la dopamina”, afirmó Nazar.

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Riquelme explicó que el kril se congrega en enjambres de miles de individuos. “Ellos se comunican a través de feromonas que liberan en el agua. Si hay un estímulo, como la comida, se envían un mensaje para ir tras la comida”, detalló.

Ambas coincidieron en señalar que estudiar el kril es importante porque muchas especies se alimentan de este, incluyendo las ballenas, las focas y los pingüinos.

Nazar opinó que eventos como el Ficep “hacen que los jóvenes se sientan escuchados y puedan plantear soluciones a problemas concretos”. Para Riquelme, “estas iniciativas alimentan el interés de los jóvenes y de la comunidad por los descubrimientos científicos”.

Los ganadores

Durante la premiación del Ficep, se reconocieron los tres mejores proyectos de cada categoría y se otorgó el Gran Premio a las cinco puntuaciones más altas. Según Ciencia Puerto Rico, el Gran Premio lo ganaron: Samuel Ralph Vélez y Wilberto Rodríguez Conaway, del Colegio San Ignacio de Loyola, en San Juan; Matteo Casaretto Bollo y Paolo Casaretto Bollo, del Colegio Cristo Rey, en Tacna, Perú; Gustavo Quiñones Blanco, de la Escuela Alianza Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan; Jesús Giovan Santiago Santiago, de la Escuela Superior Padre Aníbal Reyes Belén, en Hatillo; y Daymara Lausell Marcano, del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Villalba.

Además, Ficep otorgó varias acreditaciones para ir a ferias científicas internacionales. “Aquí ofrecemos cualificaciones para ir a competencias en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú”, informó Pagán.