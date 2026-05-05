Un ataque militar de Estados Unidos contra un presunto barco de narcotraficantes mata a 2 personas en el Caribe
La serie de ataques contra embarcaciones se ha intensificado de nuevo en las últimas semanas
5 de mayo de 2026 - 7:26 AM
5 de mayo de 2026 - 7:26 AM
Washington - El ejército de Estados Unidos dijo que lanzó otro ataque contra un barco acusado de transportar drogas en el mar Caribe, matando a dos personas el lunes.
La campaña de la administración de Donald Trump de hacer estallar presuntos barcos de narcotraficantes en aguas latinoamericanas persiste desde principios de septiembre y ha matado al menos a 188 personas en total. Otros ataques han tenido lugar en el océano Pacífico oriental.
A pesar de la guerra de Irán, la serie de ataques se ha intensificado de nuevo en las últimas semanas, demostrando que las agresivas medidas de la administración para detener lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental no están cesando. El ejército no ha aportado pruebas de que ninguno de los buques transportara drogas.
Los ataques comenzaron mientras Estados Unidos reforzaba su mayor presencia militar en la región durante generaciones y se produjeron meses antes de la redada que en enero capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico y se ha declarado inocente.
En el último ataque del lunes, el Comando Sur de Estados Unidos repitió declaraciones anteriores afirmando que había atacado a los presuntos narcotraficantes en rutas de contrabando conocidas. Publicó un vídeo en X en el que se ve una embarcación desplazándose por el agua antes de que una enorme explosión la envuelva en llamas.
On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL— U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026
El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de estar matando “narcoterroristas”.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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