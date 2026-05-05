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¿Sigue fuerte Donald Trump? Claves de las elecciones en Indiana, Ohio y Michigan

La fuerza política del presidente de Estados Unidos se pone a prueba este martes. Aquí te explicamos por qué

5 de mayo de 2026 - 8:26 AM

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El presidente Donald Trump conversa con propietarios de pequeñas empresas en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La campaña del presidente Donald Trump para castigar políticamente a los republicanos que se interponen en su camino se mueve por Indiana el martes, cuando siete senadores estatales se enfrentan a aspirantes a las primarias respaldados por el republicano.

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En el vecino estado de Ohio, las primarias al Senado y a la gobernación de Estados Unidos definirán a los candidatos para dos importantes contiendas con implicaciones nacionales.

Y en Michigan, los votantes de un distrito decisivo cubrirán una vacante en el Senado estatal, una contienda con implicaciones para el equilibrio de poder en un estado disputado.

Esto es lo que hay que tener en cuenta.

¿Qué tan fuerte es?

Trump está apuntando a siete senadores estatales republicanos en Indiana que se opusieron a su plan de redibujar los límites de los distritos del Congreso para ayudar al partido a ganar escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Los grupos aliados del presidente han gastado millones en publicidad, una extraordinaria avalancha de dinero y atención en unas elecciones que suelen ser de perfil bajo.

Las carreras son una prueba del control duradero de Trump sobre su partido, mientras los republicanos están cada vez más ansiosos por las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Los resultados indicarán a los republicanos de todo el mundo el precio que pagarán con sus votantes si se distancian de Trump incluso cuando su popularidad se desvanezca. Y mostrará al presidente si todavía puede amenazar de forma creíble con consecuencias para los republicanos que le traicionen.

Todos los senadores estatales objetivo de Trump representan distritos que él ganó en 2024, la mayoría por 20 puntos porcentuales o más.

Las principales contiendas son las de los distritos 1, 11, 19, 21, 23, 38 y 41.

Las carreras de Ohio

Las primarias del estado son la antesala del gran espectáculo. Aunque Ohio se ha vuelto cada vez más conservador, los demócratas creen que su camino de vuelta a la mayoría en el Senado pasa por el estado.

Están poniendo sus esperanzas en el ex senador Sherrod Brown, que perdió el otro escaño del Senado de Ohio ante Bernie Moreno en 2024.

Se espera que se enfrente al senador republicano Jon Husted, que fue nombrado el año pasado para cubrir la vacante creada cuando JD Vance se convirtió en vicepresidente.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

Se trata de una elección especial para cubrir los dos últimos años del mandato de Vance.

En la campaña para gobernador, el republicano Vivek Ramaswamy ha aprovechado el reconocimiento de su nombre a nivel nacional, sus conexiones con la industria tecnológica y su alianza con Trump para conseguir un récord de recaudación de fondos. Está ignorando en gran medida a su rival republicano Casey Putsch, centrando sus mítines y anuncios de televisión en las elecciones generales.

Putsch, ingeniero y diseñador de vehículos que se autodenomina “El chico de los coches”, ha atraído a seguidores con provocadores vídeos en YouTube en los que trollea a Ramaswamy y critica a los republicanos nacionales por su gestión de los archivos Epstein, sus posturas sobre los centros de datos que consumen mucha energía y su apoyo a Israel.

Amy Acton, ex directora de salud pública de Ohio, se presenta sin oposición a la nominación demócrata. Desempeñó un papel clave en la respuesta del estado a la pandemia de COVID-19.

¿Van a arrasar los demócratas?

Las elecciones especiales para un escaño en el Senado estatal en el centro de Michigan tienen una gran importancia.

Es otra prueba de entusiasmo en una serie de elecciones especiales que se han viralizado casi universalmente hacia los demócratas desde que Trump regresó a la Casa Blanca. También podría afectar al equilibrio de poder en el Capitolio del Estado de Michigan. Una victoria demócrata daría al partido una mayoría firme en el Senado estatal, mientras que una victoria republicana bloquearía la cámara en un empate 19-19.

El distrito está muy igualado. La demócrata Kamala Harris venció allí a Trump por menos de 1 punto en las elecciones presidenciales de 2024.

El escaño lleva vacante más de un año, desde que la demócrata Kristen McDonald Rivet dimitió para ocupar un escaño en el Congreso.

El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump.El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Jared Kushner, conversan durante la cena de Estado en honor del rey Charles III.El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh conversa con el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, antes de que el presidente Donald Trump pronunciara su discurso.
1 / 19 | En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III. El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. - The Associated Press

Los demócratas están mostrando una fuerza sorprendente en las elecciones especiales y en las contiendas de fuera de año en todo el país, ganando elecciones en lugares inesperados y reduciendo significativamente la diferencia, incluso cuando se quedan cortos.

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