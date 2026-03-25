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Ataque a presunta lancha con drogas deja cuatro muertos en el Caribe

El ejército de Estados Unidos informó sobre una nave sospechosa de narcotráfico en el Caribe, con 4 muertos, parte de la campaña de Trump

25 de marzo de 2026 - 7:39 PM

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se dirige a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono en Washington, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) (Manuel Balce Ceneta)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El ejército de Estados Unidos dijo que llevó a cabo un ataque el miércoles contra un barco acusado de contrabando de drogas en el Mar Caribe, matando a cuatro personas, mientras el gobierno de Trump impulsa una campaña de un mes contra presuntos traficantes en América Latina al tiempo que libra una guerra contra Irán.

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El último ataque eleva el número de personas que han muerto en ataques a embarcaciones por parte del ejército estadounidense a al menos 163 desde que la administración Trump comenzó a atacar a los que llama “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de las declaraciones del ejército sobre las docenas de ataques en el este del océano Pacífico y el Mar Caribe, el Mando Sur de Estados Unidos dijo que su objetivo eran los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba una embarcación desplazándose por el agua antes de verse envuelta en una brillante explosión.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de estar matando “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques en barco, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo que está detrás de muchas sobredosis mortales suele llegar a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.

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Breaking NewsMar CaribePentágonoEjército de Estados Unidos América LatinaNarcotráfico
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