Ataque a presunta lancha con drogas deja cuatro muertos en el Caribe

Washington- El ejército de Estados Unidos dijo que llevó a cabo un ataque el miércoles contra un barco acusado de contrabando de drogas en el Mar Caribe, matando a cuatro personas, mientras el gobierno de Trump impulsa una campaña de un mes contra presuntos traficantes en América Latina al tiempo que libra una guerra contra Irán.

El último ataque eleva el número de personas que han muerto en ataques a embarcaciones por parte del ejército estadounidense a al menos 163 desde que la administración Trump comenzó a atacar a los que llama “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de las declaraciones del ejército sobre las docenas de ataques en el este del océano Pacífico y el Mar Caribe, el Mando Sur de Estados Unidos dijo que su objetivo eran los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un vídeo publicado en X mostraba una embarcación desplazándose por el agua antes de verse envuelta en una brillante explosión.

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El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que se cobran vidas estadounidenses. Pero su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de estar matando “narcoterroristas”.