NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos ataca a presunta lancha narcotraficante en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Un video muestra un bote moviéndose por el agua antes de explotar en llamas

24 de enero de 2026 - 9:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con la última acción militar, Estados Unidos ha realizado 36 ataques contra lanchas supuestamente usadas para el contrabando de drogas en aguas de Sudamérica desde principios de septiembre. (Captura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Ejército de Estados Unidos dijo el viernes que atacó una embarcación que supuestamente era usada para traficar drogas en el océano Pacífico oriental, el primer ataque de este tipo que se sabe que realiza desde que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

El Comando Sur de Estados Unidos alegó en redes sociales que el barco estaba “involucrado en operaciones de narcotráfico” y que el ataque resultó en la muerte de dos personas y dejó un sobreviviente. Afirmó que notificó a la Guardia Costera para que lanzara operaciones de búsqueda y rescate para esa persona.

Un video que acompaña la publicación muestra un bote moviéndose por el agua antes de explotar en llamas. Desde que lanzó una incursión para capturar a Maduro y llevarlo a Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico, el ejército de Estados Unidos se había centrado en incautar buques petroleros con conexiones a Venezuela.

Con la última acción militar, Estados Unidos ha realizado 36 ataques contra lanchas supuestamente usadas para el contrabando de drogas en aguas de Sudamérica desde principios de septiembre, con los que ha matado a por lo menos a 117 personas, según anuncios del ejército estadounidense y de Trump. La mayoría de esos ataques han sido en el mar Caribe.

Los últimos ataques estadounidenses contra lanchas se habían realizado a finales de diciembre, cuando el ejército afirmó que atacó cinco botes supuestamente usados para el tráfico de drogas en un lapso de dos días y mató a un total de ocho personas, mientras que otras se lanzaron por la borda. Días después, la Guardia Costera suspendió la búsqueda de esas personas.

Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala” en Caracas, la capital de Venezuela, el 3 de enero en el que capturó Maduro y su esposa, quienes luego fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Antes de su captura, Maduro señaló que las operaciones militares de Estados Unidos en la región eran un intento apenas velado de derrocarlo.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho repetidamente que los ataques de Estados Unidos contra presuntos contrabandistas están teniendo un enorme impacto en la desaceleración de las rutas de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

“Hemos detenido, prácticamente detenido casi el 100% de todas las drogas que entran por agua”, aseveró Trump el jueves en el Foro Económico Mundial en Davos.

Breaking NewsEstados UnidosOcéano PacíficoNarcotráficoFuerzas Armadas de Estados UnidosGuardia Costera
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
