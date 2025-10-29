Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos un mono de laboratorio escapa tras accidente de camión en Mississippi

El accidente ocurrió cuando un camión que transportaba los monos rhesus se volcó en la Interestatal 59

29 de octubre de 2025 - 8:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente ocurrió en el condado de Jasper cuando un camión que transportaba los monos rhesus se volcó en la Interestatal 59, ocasionando que escaparan. (John Raoux)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos uno de los monos de un grupo de especies de laboratorio supuestamente infectados con un virus, que escapó tras un accidente vehicular en una autopista de Mississippi la tarde de este martes, es buscado por las autoridades que han advertido al público sobre la peligrosidad del animal.

RELACIONADAS

El accidente ocurrió en el condado de Jasper cuando un camión que transportaba los monos rhesus se volcó en la Interestatal 59, ocasionando que escaparan.

El Departamento del Alguacil del condado de Jasper informó en las redes sociales que la mayoría de los monos que se escaparon de las jaulas en las que viajaban fueron sacrificados en el lugar del accidente, pero al menos uno habría escapado.

Los monos, procedentes de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, representan un riesgo potencial para la salud humana, advirtieron las autoridades.

Los animales de laboratorio han sido infectados con varios virus, como la hepatitis C y la Covid 19.

Por su parte, la Universidad de Tulane aclaró, en un comunicado citado por la cadena de televisión WTVA, que los primates del Centro Nacional de Investigación Biomédica de esa institución estaban dirigidos a otras organizaciones de investigación.

“Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos”, subrayó.

Agregaron que han estado colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario.

Tags
Breaking NewsMississippiMonosAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: