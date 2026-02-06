DEA asume jurisdicción de convicto federal arrestado tras persecución en Santurce

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) asumió la jurisdicción del convicto federal Wilson Álvarez Barrera, alias “Willy Fama”, de 30 años, quien fue arrestado por la Policía estatal tras una persecución en el área de Santurce.

Según el informe de la Policía, Álvarez Barrera, quien figura como sospechoso de crímenes violentos en San Juan y Carolina, fue arrestado por agentes de la División de Inteligencia, como parte de un plan de vigilancia que inició en la calle Ernesto Vigoreaux, en Barrio Obrero.

Durante la intervención, Álvarez Barrera presuntamente abordó una guagua Honda CR-V blanco, del año 2023, con tablilla JPY-748, con gravamen de desaparecida, y cuando se le dio el alto, “hizo caso omiso”, lo que provocó la persecución que culminó en su arresto.

La Policía indicó que se le ocupó una pistola Glock alterada para disparar en automático, 33 municiones y dos cargadores. (Suministrada)