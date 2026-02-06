Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DEA asume jurisdicción de convicto federal arrestado tras persecución en Santurce

Wilson Álvarez Barrera, alias “Willy Fama”, de 30 años y vecino de San Juan, fue arrestado por la Policía

6 de febrero de 2026 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La guagua ocupada durante el arresto de Wilson Álvarez Barrera, alias “Willy Fama”. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) asumió la jurisdicción del convicto federal Wilson Álvarez Barrera, alias “Willy Fama”, de 30 años, quien fue arrestado por la Policía estatal tras una persecución en el área de Santurce.

Según el informe de la Policía, Álvarez Barrera, quien figura como sospechoso de crímenes violentos en San Juan y Carolina, fue arrestado por agentes de la División de Inteligencia, como parte de un plan de vigilancia que inició en la calle Ernesto Vigoreaux, en Barrio Obrero.

Durante la intervención, Álvarez Barrera presuntamente abordó una guagua Honda CR-V blanco, del año 2023, con tablilla JPY-748, con gravamen de desaparecida, y cuando se le dio el alto, “hizo caso omiso”, lo que provocó la persecución que culminó en su arresto.

La Policía indicó que se le ocupó una pistola Glock alterada para disparar en automático, 33 municiones y dos cargadores.
La Policía indicó que se le ocupó una pistola Glock alterada para disparar en automático, 33 municiones y dos cargadores. (Suministrada)

La Uniformada informó que Álvarez Barrera, vecino de San Juan, estaba bajo probatoria federal por un caso de narcotráfico, y que, al momento del arresto, presuntamente se le ocupó una pistola Glock alterada para disparar en automático, 33 municiones, dos cargadores y el vehículo, el cual fue sellado.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICDEASanturce
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
