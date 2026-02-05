Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales arrestan a sospechoso por poseer material de abuso sexual infantil

Agentes del HSI intervinieron en una residencia en la zona noreste de Puerto Rico

5 de febrero de 2026 - 8:42 AM

Updated At

Actualizado el 5 de febrero de 2026 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La portavoz de HSI señaló que la intervención surge de una confidencia. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes federales arrestaron a una persona en la mañana de este jueves tras un allanamiento en una residencia en un municipio del noreste de Puerto Rico, informó la portavoz de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Sandra Colón.

RELACIONADAS

Señaló que la intervención surge de una confidencia que los llevó a sospechar sobre la presencia de material de abuso sexual infantil en la propiedad.

En el lugar ocuparon equipos electrónicos que fueron evaluados en el lugar, en una guagua que tiene un laboratorio móvil de HSI, donde supuestamente encontrando el alegado material ilegal.

“Se detuvo a un individuo sospechoso de posesión de material de abuso sexual infantil”, indicó Colón.

El caso es llevado ante la Fiscalía federal, para luego presentar la evidencia ante un magistrado en el Tribunal Federal en San Juan.

Tags
ICE-HSIBreaking NewsExplotación infantil
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: