Federales arrestan a sospechoso por poseer material de abuso sexual infantil
Agentes del HSI intervinieron en una residencia en la zona noreste de Puerto Rico
Agentes federales arrestaron a una persona en la mañana de este jueves tras un allanamiento en una residencia en un municipio del noreste de Puerto Rico, informó la portavoz de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Sandra Colón.
Señaló que la intervención surge de una confidencia que los llevó a sospechar sobre la presencia de material de abuso sexual infantil en la propiedad.
En el lugar ocuparon equipos electrónicos que fueron evaluados en el lugar, en una guagua que tiene un laboratorio móvil de HSI, donde supuestamente encontrando el alegado material ilegal.
“Se detuvo a un individuo sospechoso de posesión de material de abuso sexual infantil”, indicó Colón.
El caso es llevado ante la Fiscalía federal, para luego presentar la evidencia ante un magistrado en el Tribunal Federal en San Juan.
