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El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la administración de Donald Trump

El documento de 1,052 palabras detalla una lista de sus prioridades

26 de abril de 2026 - 1:37 PM

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Acompañado de funcionarios de su gobierno, Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras el arresto de un sospechoso con armas en el edificio donde se encontraba el presidente. (Tom Brenner)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, envió a sus familiares un extenso manifiesto apenas diez minutos antes del ataque, en el que identificaba como “objetivos” a los miembros del gobierno de Donald Trump, según reveló este domingo el diario New York Post.

En el documento de 1,052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.

Allen, de 31 años, justifica sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un “pedófilo, violador y traidor” -una posible referencia al presidente Trump, presente en el evento- actúe en su nombre.

El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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