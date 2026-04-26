El mayor robo de arte del mundo: más de $500 millones en cuadros de un museo de Boston

BOSTON - Durante décadas, el robo en 1990 de 13 obras de arte del Museo Isabella Stewart Gardner -valoradas ahora en más de $500 millones- ha permanecido sin resolverse.

Sigue siendo el mayor robo de arte de la historia, superando con creces robos más recientes en museos, incluido un atraco a plena luz del día en el Louvre que afectó a muchas menos obras y se resolvió con mayor rapidez. En 2013, el FBI dijo que sabía quién era el responsable del atraco al museo de Boston, pero se negó a nombrarlo, lo que alimentó las especulaciones que persisten hoy en día.

Un antiguo agente del FBI que dirigió la investigación durante más de dos décadas ofrece ahora el primer relato detallado de cómo los investigadores llegaron a esa conclusión, e identifica públicamente a los hombres que él cree que estuvieron implicados. En un nuevo libro, Geoff Kelly explica cómo las obras de arte se movieron a través de redes criminales, dónde la violencia acabó con la vida de sospechosos y testigos clave, y desafía las teorías que circulan desde hace tiempo revisando detalles clave.

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1 / 11 | Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo. El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. - Emma Da Silva 1 / 11 Robo en el Louvre: estas son algunas joyas que desaparecieron del famoso museo El Museo del Louvre reabrió el lunes al público a la hora habitual, pero de forma parcial, después del robo de joyas ocurrido el domingo. Emma Da Silva Compartir

Lo irónico del asunto es que la intención de Gardner era que el museo permaneciera congelado en el tiempo, estipulando en su testamento que nada en el edificio de inspiración palaciega veneciana se modificaría tras su muerte. Gardner, que vivió en el museo y murió allí en 1924, pretendía que las pinturas, esculturas y fragmentos arquitectónicos permanecieran exactamente como ella había dispuesto.

Los marcos dorados vacíos de los cuadros desaparecidos aún cuelgan en el museo, testigos mudos de lo que se llevaron.

El atraco al arte

A primera hora del 18 de marzo de 1990, cuando Boston se retiraba de las celebraciones del Día de San Patricio, dos hombres vestidos de policías llegaron al museo y convencieron a un guardia de seguridad para que les dejara entrar, violando el protocolo.

Los hombres esposaron a los guardias en el sótano y se dirigieron a la Sala Holandesa del museo, donde cortaron de sus marcos “El concierto”, de Vermeer, y “Cristo en la tormenta en el mar de Galilea”, de Rembrandt, y se llevaron también obras de Degas y Manet.

También se llevaron un remate de águila napoleónica -una pieza metálica decorativa de escaso valor comparativo que los investigadores consideraron desconcertante más tarde- y las cintas de vídeo de seguridad del museo.

El museo ofreció una recompensa de 5 millones de dólares, que duplicó una década después, por información que condujera a la recuperación de las obras.

Red de delincuentes del área de Boston

Algunas pistas apuntaban al Ejército Republicano Irlandés y a figuras de la mafia de Boston, incluido el famoso jefe del crimen Whitey Bulger.

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Kelly siguió una pista hasta Francia, donde observó con prismáticos cómo los agentes del FBI, haciéndose pasar por intermediarios adinerados, descansaban en un yate -bebiendo champán y comiendo fresas- en un intento de sacar a la luz a sospechosos de pertenecer a la mafia corsa.

Más cerca de casa, los agentes registraron casas por toda Nueva Inglaterra, recurriendo en gran medida a informantes. Un triple asesino conocido como “Albóndiga”, enfermo terminal, grabó en secreto conversaciones con presuntos socios con la esperanza de ganar dinero para su familia.

Pero ninguno de los consejos condujo a los cuadros.

La violencia complica las cosas

En las décadas transcurridas desde el robo, varias personas supuestamente vinculadas al atraco fueron asesinadas, y otra murió en circunstancias sospechosas.

Robert “Bobby” Donati, miembro de la mafia de Boston y sospechoso del caso desde hacía tiempo, fue hallado muerto a puñaladas en 1991, abandonado en el maletero de un coche tras el saqueo de su domicilio.

Años antes, Donati había visitado el Gardner con otro conocido ladrón de arte, Myles Connor, para tantearlo con vistas a un robo y dijo que si alguna vez se llevaba el remate napoleónico del museo, sería su “tarjeta de visita”. Años después, un joyero dijo a los investigadores que Donati intentó vender un remate del Museo Isabella Stewart Gardner, pero se echó atrás diciendo que era “demasiado caliente”.

Otra línea de pruebas se centraba en George Reissfelder, que los investigadores creen que era el propietario del coche utilizado para la huida.

Kelly localizó al hermano de Reissfelder, un militar retirado que al principio no creía que su hermano estuviera implicado. Se derrumbó cuando le enseñaron “Chez Tortoni”, de Manet, y dijo que lo reconocía como un cuadro que él mismo había colgado encima de la cama de su hermano.

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Reissfelder murió más tarde en circunstancias sospechosas. Cuando los investigadores registraron su casa, el cuadro había desaparecido.

Ambos tenían vínculos con TRC Auto Electric, un taller de Dorchester vinculado a la banda de Charles “Chuck” Merlino.

Investigación con recursos limitados

Aunque los investigadores creían saber quién era el responsable, les resultó difícil encontrar pruebas definitivas.

En sus primeras fases, el FBI asignó un único agente al caso, lo que, según Kelly, ralentizó los avances.

“Cuando se habla de investigaciones, hay que tener en cuenta que se reducen a dólares y céntimos”, dijo Kelly. Conseguir recursos era “como sacar un diente”. En aquel momento, los investigadores federales de Boston estaban muy centrados en casos de delitos violentos, tráfico de drogas y crimen organizado.

Kelly dijo que la decisión de difundir imágenes de vigilancia a pesar de las objeciones de los investigadores se convirtió en una distracción duradera. Al no haber ningún vídeo utilizable de la noche del robo, los fiscales difundieron imágenes de la noche anterior que mostraban a un empleado del museo entrando en el edificio después de que su coche sufriera una avería. Kelly dijo que se opuso a la teoría de que el empleado estuviera vigilando el museo, puesto que esa posibilidad ya había sido revisada y descartada. Las imágenes alimentaron años de sospechas erróneas, ya que posteriormente se determinó que el hombre no estaba implicado.

Teorías sobre un trabajo desde dentro en el museo

Entre las preguntas que persisten está la de si fue un trabajo desde dentro.

En las fotos de esa noche se ve a un guardia del museo esposado en el sótano, con la cabeza envuelta en cinta adhesiva.

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Los investigadores observaron que, poco antes del robo, el vigilante abrió una puerta en contra de la política -una que daba a la zona donde más tarde se vio esperar a los ladrones-, un movimiento que los investigadores consideraron muy inusual y sospechoso.

“Son las leyes inmutables del tiempo y el espacio”, dijo Kelly. “Creo que entonces había suficiente información como para que se le hubiera podido acusar. ¿Sería suficiente para condenarle? No lo sé”.

Para cuando los investigadores examinaron esas cuestiones más detenidamente, dijo Kelly, el plazo de prescripción había expirado, lo que les dejaba con poca influencia para obligar a cooperar.

El vigilante del museo, Rick Abath, negó cualquier implicación en el robo. Murió en 2024.

Las obras de arte que desaparecieron

Kelly personifica las obras de arte desaparecidas y las describe como “fugitivas perfectas”.

“No van al médico. No les paran por exceso de velocidad. No dejan huellas dactilares”, dice. “Pueden desaparecer sin más”.

A diferencia de los fugitivos humanos, dijo, las obras de arte también pueden copiarse.

A lo largo de los años, ha tenido que seguir pistas falsas, como cuadros que aparecieron en un mercado de antigüedades de Reno, colgados en casas particulares e incluso uno que apareció en un episodio de la serie de televisión “Monk”.

Como las obras son tan reconocibles, es casi imposible venderlas públicamente.

“Robar las obras de arte del museo es la parte fácil”, dijo Kelly. “Lucrarse con ello, esa es la parte difícil”.

Imagina que los cuadros saldrán a la superficie algún día, sobreviviendo a los autores del robo.

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