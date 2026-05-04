Muere un hombre tras ser impactado por un vehículo en Arecibo
El occiso tenía 65 años y falleció mientras recibía atención médica
4 de mayo de 2026 - 11:51 AM
4 de mayo de 2026 - 11:51 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del lunes, un accidente automovilístico que dejó a un peatón muerto en la PR-681, en el barrio Islote en Arecibo.
Según información preliminar, un hombre conducía una guagua Ford F-350 blanca, de 2005, por el lugar mencionado cuando, supuestamente, no se dio cuenta de la presencia del peatón, quien caminaba por un área verde a orillas de la calle.
Tras ser impactado por el retrovisor derecho del vehículo, el hombre, identificado como Armando Morales Rodríguez, de 65 años y residente de Hatillo, fue trasladado a un hospital de la zona. Allí fue atendido por un médico de turno, pero falleció a eso de las 9:32 a.m.
El agente José Román Méndez investigó preliminarmente, mientras que el agente Jorge Angelucci Valentín se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal Ariel Chico Juarbe.
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