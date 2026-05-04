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Muere un hombre tras ser impactado por un vehículo en Arecibo

El occiso tenía 65 años y falleció mientras recibía atención médica

4 de mayo de 2026 - 11:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente José Román Méndez investigó preliminarmente, mientras que el agente Jorge Angelucci Valentín se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal Ariel Chico Juarbe. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la mañana del lunes, un accidente automovilístico que dejó a un peatón muerto en la PR-681, en el barrio Islote en Arecibo.

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Según información preliminar, un hombre conducía una guagua Ford F-350 blanca, de 2005, por el lugar mencionado cuando, supuestamente, no se dio cuenta de la presencia del peatón, quien caminaba por un área verde a orillas de la calle.

Tras ser impactado por el retrovisor derecho del vehículo, el hombre, identificado como Armando Morales Rodríguez, de 65 años y residente de Hatillo, fue trasladado a un hospital de la zona. Allí fue atendido por un médico de turno, pero falleció a eso de las 9:32 a.m.

El agente José Román Méndez investigó preliminarmente, mientras que el agente Jorge Angelucci Valentín se hizo cargo de la pesquisa junto al fiscal Ariel Chico Juarbe.

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