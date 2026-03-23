Reabrirán tramo de la PR-52 frente al Monumento al Jíbaro en Cayey

Cayey - A partir de la próxima semana, los vehículos que transiten por la autopista PR-52, en dirección de Ponce a San Juan, podrán seguir una trayectoria lineal cuando pasen frente al Monumento al Jíbaro, en lugar de desviarse por la construcción que se realiza por un derrumbe.

Esta será la primera vez en casi cuatro años que los sobre 40,000 vehículos que pasan por el tramo diariamente no tendrán que utilizar el carril provisional creado ante la emergencia causada por uno de los mayores deslizamientos de rocas registrados en Puerto Rico.

“Se va a cerrar ese carril reversible donde la gente tiene que, literalmente, pasar dando muchos recovecos, se detiene el tránsito en horario mañanero y nocturno. Ahora, con estos carriles más directos va a mejorarse el tránsito, a partir del lunes de la semana que viene, si las condiciones del tiempo así lo permiten”, expresó la gobernadora Jenniffer González.

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Aunque se reestablecerá el tránsito en el tramo, a la altura del kilómetro 49, en Cayey, el proyecto de estabilizar la montaña afectada no culminará hasta octubre de este año. Actualmente, se realizan trabajos en el último de tres taludes.

Ante los posibles cuestionamientos sobre si es seguro transitar por la carretera, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, aseguró que fue la ingeniería la que dictó “el paso para abrir” y que no recibieron ninguna presión para apresurar la apertura previo a que fuese indicado.

Hasta el momento, el proyecto costará $41.6 millones de fondos federales de emergencias de la Autoridad Federal de Carreteras. (alexis.cedeno)

González Montalvo era, de hecho, el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) cuando se produjo el derrumbe, tras un evento de fuertes lluvias, en noviembre de 2022. En ese momento, se estimaba que el proyecto costaría $6 millones, pero la inversión actualmente alcanza los $41.6 millones, todos provenientes de fondos de emergencia de la Administración Federal de Carreteras. Esta suma podría aumentar, según avance el proyecto, según se adelantó.

El proyecto se extendió y se encareció por la complejidad del mismo. El secretario indicó que se ubicaron sobre 900 varillas a una profundidad de hasta 49 pies dentro de la roca. A cada una se le colocó una malla y una lechada para asegurar la tensión y resistencia adecuada.

La terraza más alta está a 500 pies sobre la carretera, donde los trabajadores tuvieron que hacer “rappelling” para hacer cada uno de los barrenos que llegaban hasta la roca, que estaba “altamente fragmentada, había muchos vanos dentro de ella”.

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“Los geólogos, ingenieros de suelo de la ATC, consultores externos, nos han dicho que en su carrera profesional, es el deslizamiento de roca más grande que han visto”, subrayó González Montalvo.

El proyecto ha estado a cargo de la empresa Las Piedras Construction.

“Se supone que, en dos años, estaba listo, pero cuando uno trabaja con montañas vivas, lo más importante es la seguridad vial de la gente, tenemos que cumplir con esa normativa. Con esto, vamos a ver la luz al final del camino, al final de esta autopista”, indicó la gobernadora.