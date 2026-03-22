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Jenniffer González inaugura puente sobre el río Guanajibo en San Germán

La obra tuvo un costo de $19.7 millones en fondos federales y estatales, y se diseñó para que la instalación pueda resistir fuertes lluvias

22 de marzo de 2026 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González, junto al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo y el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, inauguró el puente sobre el río Guanajibo. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón inauguró este domingo el renovado puente sobre el río Guanajibo, en la carretera PR-102, en San Germán, obras realizadas a un costo de $19.7 millones y que fueron diseñadas considerando que la instalación pueda resistir fuertes lluvias.

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Los $19.7 millones se distribuyen en un 80% de fondos federales y un 20% de recursos estatales, precisó la mandataria.

“Hoy, inauguramos una estructura más fuerte, más segura y preparada para el futuro. Cada dólar invertido aquí tiene un propósito claro: proteger vidas, garantizar la continuidad del tránsito y fortalecer el desarrollo de nuestra región oeste”, manifestó = la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el secretario de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo.

La construcción, precisó la gobernadora, incluyó mejoras a la losa, a las barandas, control del flujo hidráulico y seguridad vial. Los cimientos del puente se socavaron con las lluvias que produjeron los huracanes Irma y María, en 2017, por lo que fue necesario reforzarlo con enormes piedras.

“Este esfuerzo no se limitó a una reparación superficial, sino que respondió a una estrategia de infraestructura diseñada para ofrecer durabilidad, resistencia y capacidad de respuesta ante eventos extremos”, indicó González Colón.

Se informó que, por el puente, transitan diariamente cerca de 6,200 vehículos, por lo que la obra resulta esencial para la seguridad vial y la conectividad de la zona.

La estructura sirve de acceso a la Escuela Segunda Unidad Francisco Mariano Quiñones y al coliseo Arquelio Torres Ramírez, utilizado para los eventos del Baloncesto Superior Nacional, cuya temporada comenzó este fin de semana.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, aprovechó la ocasión para agradecerle a la gobernadora por la asignación de fondos que, dijo, corresponden al período en el que ella era comisionada residente en Washington D.C.

Si hay algo que ha caracterizado a la gobernadora es que no todo se queda en el área metropolitana. Una de las luchas contantes de los alcaldes había sido que la gran mayoría de los proyectos de envergadura y de obra permanente se quedaba en el área metropolitina”, puntualizó el ejecutivo municipal del Partido Nuevo Progresista.

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DTOPSan GermánJenniffer González
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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