Justicia no investigará al secretario del DTOP en pesquisa sobre centros de inspección

El Departamento de Justicia no iniciará una investigación preliminar contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, en medio de la controversia por la pesquisa a la ahora exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes en Yabucoa.

Así se informó en un comunicado de prensa emitido por la agencia en la tarde del lunes y que cita a la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), fiscal Sonia I. Martínez Ortiz.

“Tras una evaluación exhaustiva que incluyó el análisis de documentos y declaraciones juradas, la DIPAC concluyó que el referido presentado por el representante Domingo J. Torres García no constituye causa suficiente para una investigación bajo la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI)”, lee el texto.

“Basado en el análisis de la evidencia, el Ministerio Público determinó que la información recibida no constituye causa suficiente para entender que el Dr. Edwin González Montalvo cometió algún delito, por lo cual no se iniciará una investigación preliminar”, expresó la fiscal Martínez Ortiz.

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Trascendió, además, que la determinación ya fue notificada formalmente a la OPFEI.

El representante Domingo Torres García había pedido a Justicia investigar al titular del DTOP tras, presuntamente, tomar represalias contra Arturo Deliz Vélez, un empleado que investigó las supuestas irregularidades señaladas en el Centro de Inspección Yabucoa Auto Services, que, hasta noviembre de 2025, estuvo a nombre de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda.

En la demanda presentada ante el Tribunal de San Juan, Deliz Vélez reclamó una compensación de $375,000 por los daños morales y las angustias mentales sufridas que, según alegó, le han provocado problemas en su entorno cercano.

En la demanda, Deliz Vélez explicó que la pesquisa en los centros de inspección se inició al notar que muchos no pagaban los $2 correspondientes al documento de inspección, lo que despertó su “suspicacia” y lo llevó a ordenar investigaciones de campo en dichos negocios.

Añadió que, dentro de los investigados estaba el Centro de Inspección Yabucoa Auto Services, donde “se estaban falsificando las inspecciones sin entrarlas al sistema con el resultado neto de que se apropiaban del dinero cobrado por la inspección en su totalidad, defraudando al erario y engañando al Gobierno y a los clientes diciendo que habían realizado la inspección”.

Como resultado, Deliz Vélez explicó que el investigador del DTOP, Aníbal Torres, quien fue el inspector que detectó las irregularidades indicadas, procedió a visitar dicha estación, siendo atendido por el padre de la titular de Vivienda, quien le indicó que “ustedes no saben con quién se están metiendo. Mi hija está en la campaña de Jenniffer González. Ese Arturo Deliz las va a pagar”, según la cita adjudicada al progenitor de la secretaria.

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