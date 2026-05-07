Estados Unidos comenzará a retirar los pasaportes a miles de padres que deben pensiones alimenticias

El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que adeudan una cantidad significativa en concepto de manutención infantil impagada.

El departamento comunicó el jueves a The Associated Press que las revocaciones comenzarían el viernes y se centrarían en aquellos que adeudan 100,000 dólares o más. Esto afectaría a unos 2,700 titulares de pasaportes estadounidenses, según las cifras facilitadas al Departamento de Estado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés).

El programa de revocación, cuyos planes fueron adelantados por primera vez por la AP en febrero, pronto se ampliará considerablemente para incluir a los padres que adeuden más de 2,500 dólares en manutención infantil impagada —el umbral establecido por una ley de 1996 que apenas se aplica—, según informó el Departamento de Estado.

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El jueves no estaba claro cuántos titulares de pasaportes deben más de 2,500 dólares, ya que el HHS sigue recopilando datos de las agencias estatales que llevan el recuento, pero podría afectar a muchos miles de personas más, según dijeron las autoridades.

Hasta esta semana, solo aquellos que solicitaban la renovación de sus pasaportes estaban sujetos a la sanción. En virtud de la nueva política, el HHS informará al Departamento de Estado de todos los pagos atrasados superiores a 2,500 dólares y a los padres de ese grupo que posean pasaporte se les revocarán sus documentos, según informó el departamento.

1 / 15 | ¿Te gustaría tener el pasaporte español? Así fue la acogida de la propuesta que promueven para los boricuas. Hace un año, la propuesta que busca concederles la nacionalidad española a los puertorriqueños, de forma reparativa, parecía ser una curiosidad jurídica en España. Esta semana, al ser expuesta en Puerto Rico, se convirtió en un tema de entusiasmo colectivo que conectó con la identidad boricua. - Itzel Rivera 1 / 15 ¿Te gustaría tener el pasaporte español? Así fue la acogida de la propuesta que promueven para los boricuas Hace un año, la propuesta que busca concederles la nacionalidad española a los puertorriqueños, de forma reparativa, parecía ser una curiosidad jurídica en España. Esta semana, al ser expuesta en Puerto Rico, se convirtió en un tema de entusiasmo colectivo que conectó con la identidad boricua. Itzel Rivera Compartir

“Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado su eficacia a la hora de conseguir que quienes deben manutención infantil paguen su deuda”, declaró la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar. “Una vez que estos padres salden sus deudas, podrán volver a disfrutar del privilegio de un pasaporte estadounidense”.

Desde que la AP informó de la ampliación del programa el 10 de febrero, el departamento afirmó que había “visto datos que indican que cientos de padres tomaron medidas y saldaron sus atrasos con las autoridades estatales desde que se dio a conocer la noticia de que el Departamento de Estado comenzaría a revocar pasaportes de forma proactiva”.

“Aunque no podemos confirmar la causalidad en todos esos casos, estamos tomando esta medida precisamente para impulsar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y por la ley estadounidense”, afirmó el departamento.

Incluso antes de que se ampliara la política, el departamento afirmó que el programa había sido una “herramienta poderosa” para conseguir que los padres pagaran lo que debían. Señaló que, desde que se puso en marcha en 1998, los estados habían recaudado unos 657 millones de dólares en atrasos, incluidos más de 156 millones de dólares en más de 24 000 pagos únicos individuales durante los últimos cinco años.

A aquellas personas a las que se les revoque el pasaporte en virtud del programa se les notificará que no podrán utilizar sus documentos para viajar y que tendrán que solicitar un nuevo pasaporte una vez que se confirme el pago de sus atrasos.