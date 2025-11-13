¿Usas iPhone? Ahora puedes añadir información del pasaporte a tu “wallet” digital

Justo a tiempo para la ajetreada temporada de viajes navideños, los usuarios de iPhone ya pueden añadir los datos de su pasaporte a sus carteras digitales de Apple.

La empresa presentó el miércoles su nuevo sistema de “identificación digital” para que los usuarios añadan la información de su pasaporte estadounidense a Apple Wallet, que puede escanearse en los lectores de los aeropuertos si los viajeros no disponen de una identificación real.

La aceptación del DNI digital “se desplegará primero en versión beta” en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte de más de 250 aeropuertos estadounidenses para “la verificación de la identidad en persona durante los viajes nacionales”.

La empresa advirtió de que el DNI digital no sustituye al pasaporte físico y no puede utilizarse para viajes internacionales ni para cruzar fronteras.

Apple ya permitía a los ciudadanos de 12 estados y Puerto Rico añadir su carné de conducir o documento de identidad estatal a Apple Wallet.

Aquí tienes una guía sobre cómo añadir tu pasaporte:

Configuración

- Abre la aplicación Wallet de tu iPhone y toca el signo más en la parte superior. A continuación, toca la opción ID digital en el menú.

- Coge tu pasaporte y sigue las instrucciones. Tendrás que utilizar la cámara para escanear la página de fotos de tu pasaporte. A continuación, coloca tu iPhone sobre el chip incrustado en la contraportada del pasaporte para autenticar los datos.

- Por último, tendrás que verificar tu identidad, primero haciéndote un selfie y después realizando una serie de movimientos faciales y de cabeza, como girar la cabeza o cerrar los ojos.

Una vez realizados los procedimientos de verificación, el ID digital se añadirá a la cartera.

Cómo utilizar

Utilizar tu iPhone para presentar su Digital ID es similar a utilizarlo para realizar una compra.

Pulsa dos veces el botón lateral del teléfono para abrir la aplicación Wallet. En la pila de tarjetas, pulsa sobre el ID digital. Cuando llegue tu turno en el quiosco de la TSA, acerca el teléfono o el reloj de Apple al lector.

La máquina te hará una foto y, a continuación, el teléfono te permitirá revisar la información solicitada, como el nombre y la fecha de nacimiento. Para autenticar esos datos, tendrás que utilizar el escáner facial o dactilar del teléfono.

¿Qué pasa con la seguridad?

Apple dice que los datos del pasaporte están encriptados y almacenados en el dispositivo, y no puede ver cuándo o dónde los usuarios presentan su Digital ID o los datos que se mostraron.

El uso de un escáner facial o dactilar garantiza que sólo la persona a la que pertenece el documento de identidad puede divulgar la información.

La empresa afirma que los usuarios de iPhone no necesitan desbloquear, mostrar o entregar su dispositivo para presentar su Digital ID.

____

¿Hay algún tema tecnológico que crees que necesita explicación? Escríbenos a onetechtip@ap.org con tus sugerencias para futuras ediciones de One Tech Tip.

