11 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
TecnologíaCelulares
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Apple presenta “bolsillo” de lujo para el iPhone

Se trata de una edición limitada que la compañía creó junto al diseñador japonés, Issey Miyake

11 de noviembre de 2025 - 7:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La compañía de la manzana mordida afirmó en un comunicado que el diseño “tejido en 3D” se inspiró en “un trozo de tela” (JOHN G. MABANGLO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York— Apple presentó este martes el iPhone Pocket (bolsillo para el iPhone), una edición limitada de una bolsa tejida para guardar un teléfono, que la compañía creó junto al diseñador japonés Issey Miyake, que cuesta entre $149.95 y $229.95 dólares dependiendo del tamaño de la correa y el color.

La compañía de la manzana mordida afirmó en un comunicado que el diseño “tejido en 3D” se inspiró en “un trozo de tela” y surgió de la idea de “crear un bolsillo adicional” que pueda albergar “cualquier iPhone” y otros objetos cotidianos.

“iPhone Pocket explora el concepto de: ‘El placer de llevar el iPhone a su manera’”, anota Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, en un comunicado.

Por su parte, Molly Anderson, vicepresidenta de Diseño Industrial de Apple, apuntó que las dos compañías “comparten una visión de diseño que celebra la artesanía, la simplicidad y el deleite”.

“Este ingenioso bolsillo adicional ejemplifica esas ideas y complementa a la perfección nuestros productos. La paleta de colores de iPhone Pocket se diseñó intencionalmente para combinar con todos nuestros modelos y colores de iPhone, permitiendo a los usuarios crear su propia combinación personalizada. Su silueta inconfundible ofrece una nueva y elegante forma de llevar el iPhone, AirPods y objetos personales favoritos”, añade Anderson.

El diseño con la correa larga -que se puede cruzar en el torso- cuesta $229.95 y estará disponible a partir de este viernes, 14 de noviembre en azul, marrón o negro.

También hay una versión más corta disponible en otros colores, como naranja vibrante, amarillo, morado, rosa y turquesa, por $149.95, que se puede llevar colgada del brazo o atada a un bolso.

Este accesorio estará sólo disponible en algunas tiendas de Apple Store de Estados Unidos, Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur y el Reino Unido.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
