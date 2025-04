¿Cuánto costará un iPhone en Estados Unidos tras los aranceles de Trump?

Los dispositivos de Apple en general, y el iPhone en particular, llevan una leyenda impresa en su carcasa: “Designed by Apple in California” (diseñado por Apple en California) y “Assembled in China” (ensamblado en China) para separar la creación del dispositivo de su manufactura, históricamente en China, pero en los últimos años ampliada también a Vietnam o, sobre todo, a India.