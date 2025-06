Bumble recortará 240 empleos, alrededor del 30% de su fuerza laboral global

Bumble afirmó en un comunicado enviado a The Associated Press el miércoles: “Estas decisiones no se tomaron a la ligera, y estamos profundamente agradecidos por las contribuciones de cada empleado afectado”, añadiendo que ahora se enfocan en “avanzar de una manera que fortalezca nuestro negocio principal” y “nos posicione para el crecimiento futuro”.