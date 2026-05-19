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“Los portones se están abriendo”: inician trabajos para retomar operaciones en el recinto de Río Piedras de la UPR

El período para terminar los exámenes finales se extendió hasta el 2 de junio

19 de mayo de 2026 - 1:53 PM

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Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero.Con la ratificación de los acuerdos, pusieron fin de inmediato a la huelga indefinida que mantuvo esa unidad cerrada alrededor de tres semanas.Otros acuerdos establecen que la rectoría respaldará retener la administración de la residencia estudiantil Resicampus por el mismo recinto.
1 / 15 | “Los portones se están abriendo”: inician trabajos para retomar operaciones en el recinto de Río Piedras de la UPR. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Los trabajos para reabrir el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) iniciaron en la mañana de este martes, con brigadas de estudiantes y empleados encargados de limpiar y recoger los predios luego de tres semanas de huelga.

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“Los portones se están abriendo poco a poco”, indicó la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE), Dyamar Cruz. “En la tarde de hoy (martes), se supone que todo comienza a operar de manera ordinaria y se retomen los exámenes finales como estaban pautados”, agregó.

El estudiantado del recinto de Río Piedras ratificó, el lunes, los acuerdos alcanzados en un comité de diálogo conformado entre estudiantes y la Rectoría. De esta manera, se puso fin a la huelga que inició el 27 de abril, precedida por varios paros, en reclamo a la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, así como que se asignen más recursos económicos al sistema universitario.

De inmediato, no fue posible obtener declaraciones de la rectora interina de Río Piedras, Mayra Charriez Cordero.

Cruz indicó que las clases regulares ya terminaron en el recinto; las últimas semanas se ofrecieron en modalidad a distancia. Charriez Cordero aprobó una extensión del período de exámenes finales hasta el 2 de junio, señaló Cruz, de modo que no se perjudiquen los estudiantes ni los profesores. La ceremonia de graduación se mantiene pautada para el 25 de junio.

“Salimos de esta huelga porque logramos unas cosas, no porque estábamos desgastados. La comunidad estudiantil logró una huelga indefinida sin confrontación, sin recursos legales en nuestra contra, sin violencia, sin problemas de convivencia. Definitivamente, es un logro que salimos con unos acuerdos importantes para las necesidades estudiantiles”, acotó la líder estudiantil.

Los acuerdos alcanzados en el comité de diálogo incluyen que no se tomarán represalias contra estudiantes manifestantes; que la administración universitaria apoye públicamente el Proyecto de la Cámara 1201, para restituir de formar escalonada la asignación de presupuesto a la UPR mediante lo que se conoce como la fórmula del 9.6%; y que la administración retenga la administración de la residencia estudiantil ResiCampus.

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Mariana Rodríguez Seguí, portavoz del movimiento estudiantil, explicó que la prioridad es la estabilidad del financiamiento universitario.

Asimismo, se harán gestiones para aumentar los fondos para el proyecto de Comedor Estudiantil y, a largo plazo, se impulsará el establecimiento de concesionarios de alimentos. Hasta un 3% de sus ingresos deberán ir a un fondo asistir a estudiantes que atraviesen inseguridad alimentaria o se trabajará para que estos provean alimentos gratuitos.

Por su parte, Jordán Conde elogió la ratificación de los acuerdos entre los estudiantes y la administración riopedrense.

“Este paso permite encaminar la continuidad del semestre y atender los asuntos universitarios dentro de los canales institucionales correspondientes, en beneficio de nuestros estudiantes, docentes y empleados”, señaló la presidenta, en declaraciones escritas.

El fin de la huelga en Río Piedras no implica que cesarán las manifestaciones, aseguró Cruz.

La próxima semana, los 11 Consejos Generales de Estudiantes se reunirán para discutir, entre otros temas, las peticiones de múltiples recintos de realizar una asamblea estudiantil nacional del sistema de la UPR.

“La comunidad estudiantil se mantiene firme en su postura y en su convicción que la presidenta Zayira Jordán Conde no está capacitada administrar la Universidad de Puerto Rico y mucho menos para buscar el presupuesto que necesitamos”, sostuvo Cruz. “La huelga se acabó, pero la lucha sigue”, añadió.

Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) amanecieron en los portones el lunes, 27 de abril para el inicio de una huelga.La huelga fue decretada para reclamar la salida de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y que se le asignen a la institución los recursos económicos que necesita.Río Piedras se une al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que permanece en “manifestación indefinida” desde el 13 de abril.
1 / 10 | En imágenes: así inició la huelga en el recinto de Río Piedras de la UPR. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) amanecieron en los portones el lunes, 27 de abril para el inicio de una huelga. - Ramon "Tonito" Zayas
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Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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