Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero.

1 / 15 “Los portones se están abriendo”: inician trabajos para retomar operaciones en el recinto de Río Piedras de la UPR

“Los portones se están abriendo”: inician trabajos para retomar operaciones en el recinto de Río Piedras de la UPR. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero.

1 / 15 | “Los portones se están abriendo”: inician trabajos para retomar operaciones en el recinto de Río Piedras de la UPR. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Los trabajos para reabrir el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) iniciaron en la mañana de este martes, con brigadas de estudiantes y empleados encargados de limpiar y recoger los predios luego de tres semanas de huelga.

“Los portones se están abriendo poco a poco”, indicó la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE), Dyamar Cruz. “En la tarde de hoy (martes), se supone que todo comienza a operar de manera ordinaria y se retomen los exámenes finales como estaban pautados”, agregó.

El estudiantado del recinto de Río Piedras ratificó, el lunes, los acuerdos alcanzados en un comité de diálogo conformado entre estudiantes y la Rectoría. De esta manera, se puso fin a la huelga que inició el 27 de abril, precedida por varios paros, en reclamo a la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, así como que se asignen más recursos económicos al sistema universitario.

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De inmediato, no fue posible obtener declaraciones de la rectora interina de Río Piedras, Mayra Charriez Cordero.

Cruz indicó que las clases regulares ya terminaron en el recinto; las últimas semanas se ofrecieron en modalidad a distancia. Charriez Cordero aprobó una extensión del período de exámenes finales hasta el 2 de junio, señaló Cruz, de modo que no se perjudiquen los estudiantes ni los profesores. La ceremonia de graduación se mantiene pautada para el 25 de junio.

“Salimos de esta huelga porque logramos unas cosas, no porque estábamos desgastados. La comunidad estudiantil logró una huelga indefinida sin confrontación, sin recursos legales en nuestra contra, sin violencia, sin problemas de convivencia. Definitivamente, es un logro que salimos con unos acuerdos importantes para las necesidades estudiantiles”, acotó la líder estudiantil.

Los acuerdos alcanzados en el comité de diálogo incluyen que no se tomarán represalias contra estudiantes manifestantes; que la administración universitaria apoye públicamente el Proyecto de la Cámara 1201, para restituir de formar escalonada la asignación de presupuesto a la UPR mediante lo que se conoce como la fórmula del 9.6%; y que la administración retenga la administración de la residencia estudiantil ResiCampus.

"Es una lucha de país": estudiantes hacen sus reclamos en el primer día de huelga de la UPR Río Piedras Mariana Rodríguez Seguí, portavoz del movimiento estudiantil, explicó que la prioridad es la estabilidad del financiamiento universitario.

Asimismo, se harán gestiones para aumentar los fondos para el proyecto de Comedor Estudiantil y, a largo plazo, se impulsará el establecimiento de concesionarios de alimentos. Hasta un 3% de sus ingresos deberán ir a un fondo asistir a estudiantes que atraviesen inseguridad alimentaria o se trabajará para que estos provean alimentos gratuitos.

Por su parte, Jordán Conde elogió la ratificación de los acuerdos entre los estudiantes y la administración riopedrense.

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“Este paso permite encaminar la continuidad del semestre y atender los asuntos universitarios dentro de los canales institucionales correspondientes, en beneficio de nuestros estudiantes, docentes y empleados”, señaló la presidenta, en declaraciones escritas.

El fin de la huelga en Río Piedras no implica que cesarán las manifestaciones, aseguró Cruz.

La próxima semana, los 11 Consejos Generales de Estudiantes se reunirán para discutir, entre otros temas, las peticiones de múltiples recintos de realizar una asamblea estudiantil nacional del sistema de la UPR.

“La comunidad estudiantil se mantiene firme en su postura y en su convicción que la presidenta Zayira Jordán Conde no está capacitada administrar la Universidad de Puerto Rico y mucho menos para buscar el presupuesto que necesitamos”, sostuvo Cruz. “La huelga se acabó, pero la lucha sigue”, añadió.