Dolly Parton se apoya en su fe tras la muerte de su esposo de casi 60 años

Nueva York— La voz angelical de Dolly Parton flotó a través de su primer álbum de gospel en 1971 con canciones como “I Believe”, “Lord Hold My Hand” y la canción que da título al álbum, “Golden Streets of Glory”. El ícono del entretenimiento dice que la misma fe inquebrantable que inspiró esos himnos la ha anclado a lo largo de su dolor tras la muerte de su esposo, Carl Dean.

“Soy una persona de fe y realmente creo que lo volveré a ver algún día. Y lo veo todos los días en mis recuerdos y en mi corazón, y en todas las cosas que solíamos hacer y en todas las cosas que hemos construido juntos”, dijo Parton. “Simplemente, tienes que aprender a hacer nuevos planes, pero esa es la parte más difícil.”

La homenajeada del Salón de la Fama del Rock & Roll reflexionó sobre su matrimonio de casi 60 años mientras promocionaba sus nuevas comidas congeladas de inspiración sureña para una sola porción, siguiendo sus populares mezclas para hornear Duncan Hines a través de una colaboración con Conagra Brands, con sede en Estados Unidos. Dean, quien evitó el centro de atención e inspiró su éxito atemporal “Jolene”, así como su álbum “Rockstar” de 2023, murió en marzo a los 82 años.

“Realmente siento su presencia”, dijo la ganadora de 10 premios Grammy. “Solo trato de seguir adelante, porque sé que tengo que hacerlo. Y él estuvo enfermo por un tiempo, y parte de mí estaba en paz de que él estaba en paz y ya no sufría. Pero eso aún no compensa la pérdida y la soledad de esto.”

La artista discográfica de 79 años habló con The Associated Press sobre su perspectiva de la vida sin su esposo, su espíritu empresarial y sobre por qué nunca ha abrazado el título de “superestrella”. La conversación ha sido editada por brevedad y claridad.

AP: Parece que el mundo entero estaba pensando en ti después de tu pérdida. ¿Ha cambiado tu perspectiva de lo que esperas lograr después de perder a tu esposo?

PARTON: No, solo creo que siempre he tenido sueños y siempre estoy trabajando. Mi esposo entendía eso. Carl lo sabía mejor que nadie y estaba totalmente de acuerdo. Estaba muy orgulloso de mí. … Entonces, cuando lo perdí, pensé, bueno, voy a tomar toda esa energía y la voy a poner en otras cosas, y lo mantendré siempre presente en todo lo que haga.

AP: Tienes tantos negocios y trabajo filantrópico. ¿Dónde comenzó tu agudeza empresarial?

PARTON: Solo creo que si tienes éxito, si tienes la suerte de ver tus sueños hacerse realidad, necesitas hacer nuevos sueños a partir de tus otros sueños. Porque es como un árbol con muchas ramas y hojas, así que cada sueño, puedes ramificarte, si me disculpas la expresión, y hacer otras cosas. Y me gusta el lado comercial de las cosas. Me gusta ver que las cosas suceden y me encanta hacer que las cosas sucedan. Entonces, mi mente funciona naturalmente de esa manera.

AP: Tienes tus populares mezclas para pasteles Duncan Hines y ahora, tus comidas congeladas para una sola porción. ¿En qué otros proyectos estás trabajando?

PARTON: Tengo un nuevo libro que saldrá … este se llama “Star of the Show”, que en realidad es una canción que escribí hace años. Pero trata sobre mi vida en la carretera y mi vida en el escenario, todo lo que sucede detrás de escena y todas las personas que he conocido, y todas las cosas que suceden cuando viajas, así como yo lo he hecho durante todos estos años. Entonces, eso, y luego tengo la historia de mi vida como musical. Se llama “Dolly: An Original Musical”. Y he escrito muchas canciones originales para él. Por supuesto, tendrá los grandes éxitos que están entretejidos en la historia. Y solo trata sobre mi vida, desde que era pequeña hasta ahora.

Va a estar en el Fisher Center of Performing Arts de la Universidad de Belmont (en Nashville). Luego, una vez que haya terminado su recorrido a fines de agosto, lo llevaremos a Nueva York para que se estrene en Broadway el próximo año.

AP: ¿Cómo estás celebrando el 40 aniversario de tu parque temático Dollywood?

PARTON: Una de las cosas que hicieron para el 40 aniversario fue poner un gran letrero en la colina allí arriba de Dollywood que dice “Dollywood” como el letrero de Hollywood. … Hace años, cuando pensé, “Bueno, algún día tendré mi propio parque temático y voy a cambiar esa H por una D y tener Dollywood”. Entonces, finalmente, después de 40 años, pusieron ese letrero, aunque he hablado de ello durante años. Entonces, tenemos muchas cosas maravillosas planeadas para toda la temporada que celebra el 40 aniversario. Parece que fue hace solo unos años, pero es como todo lo demás: estuve con Carl durante 60 años y Dollywood tiene 40 años. Y eso es difícil de creer porque solo tengo 27. (risas)

AP: ¿Has aceptado que eres Dolly Parton, la superestrella mundial?