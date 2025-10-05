Bad Bunny en “Saturday Night Live” advierte que tienen cuatro meses para entender español de cara al Super Bowl

Un relajado y simpático Bad Bunny participó en la noche del sábado, por segunda vez como presentador del programa “Saturday Night Live” (SNL) donde envió un mensaje claro, contundente e inspirador a los latinos en el mundo.

En su cuarta aparición en el estudio televisivo de SNL, siendo invitado especial de la producción, la estrella internacional afirmó que la historia de los latinos y latinas en Estados Unidos, nadie la podría “quitar ni borrar”, en respuesta al revuelo causado entre algunos sectores estadounidenses, luego de ser seleccionado como el gran artista que hará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026.

“Estoy muy feliz, y creo que todos están felices por eso, incluso Fox News”, soltó en broma Bad Bunny, mientras la producción mostraba al aire un montaje de clips del canal conservador en el que se leía: “Bad Bunny es mi músico favorito. Debería ser el próximo presidente”.

El exponente urbano aprovechó para lanzar varios chistes en relación al Super Bowl y su próxima participación. En un tono más serio aseguró estar feliz y orgulloso por lo que representará su participación en el medio tiempo del Super Bowl, escenario que visitó en el 2020 por primera vez como invitado de Jennifer López y Shakira.

“Especialmente todos los latinos y latinas en todo el mundo, y aquí en Estados Unidos, toda la gente que ha trabajado para abrir puertas. Más que un logro para mí, es un hito para todos nosotros, demostrando que nuestras huellas y nuestra contribución en este país, nadie podrá quitarlas ni borrarlas jamás”, sostuvo el artista en español, luego de reconocer que hay un gran grupo de fanáticos de NFL que están contentos con su espectáculo de medio tiempo, el primero con repertorio completamente en español.

De inmediato advirtió: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender!”, provocando risas en el estudio en Nueva York.

Con ello, Bad Bunny dejó claro que hará historia en el Super Bowl 2026 al ser el primer artista con repertorio completo en español en el famoso escenario que es el más visto en el mundo.

En su monólogo de apertura, Bad Bunny explicó que no estaría desempeñando doble función en el programa nocturno de comedia, porque estaba muy cansado luego de realizar una histórica residencia de 31 presentaciones en Puerto Rico, cuya duración por función fue de tres horas cada una. Cerca de medio millón de espectadores asistieron a la residencia musical.

En ese sentido, dijo que necesitaba un “descanso” y bromeó sobre su lesión en la rodilla, refiriéndose a ella como “coreografía complicada”. Esa pequeña lesión le ocurrió dando unos saltos en la parte que el artista cantaba desde el flamboyán en la serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

De igual forma, bromeó con los actores Marcello Hernández y con Jon Hamm, a quien nombró “Juan Jamón”. Ambos estaban en el estudio.

En su segunda vez como anfitrión de “SNL”, Bad Bunny estuvo acompañado por Doja Cat, quien debutó como invitada musical.

Bad Bunny hizo como de costumbre varios de los segmentos cómicos del programa, incluido un “spin-off” de los populares “sketches” en los que George Washington intenta enseñar a los soldados el idioma y las costumbres de su nuevo país.

A Bad Bunny le tocó interpretar a un gobernante español, que explicó algunas de las particularidades del idioma. La gran sorpresa de la escena fue el actor puertorriqueño Benicio Del Toro.

Debuta El Chavo del 8 con Bad Bunny

Bad Bunny, además hizo otras escenas cómicas durante el programa que dio inicio a la nueva temporada 51. Una de las que llamó la atención fue el debut del programa “El Chavo del 8″ en SNL. Bad Bunny tuvo el honor de realizar la caracterización del personaje de “Kiko”. El cantante urbano replicó los característicos cachetes inflados y el tono de voz peculiar del personaje, originalmente encarnado por Carlos Villagrán. Lo hizo genial.

Mientras que el personaje de El Chavo fue realizado por Marcello Hernández. La versión del programa mexicano fue en inglés.

Bad Bunny hizo, además otras escenas cómicas junto al resto del elenco del programa.

En las próximas semanas se espera como anfitrionas a Amy Poehler y Sabrina Carpenter.

La exintegrante de “SNL”, Amy Poehler, encabezará el episodio del 11 de octubre junto al invitado musical Role Model, quien debutará esa noche.