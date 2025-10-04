Luces, cámara, acción: regresa Bad Bunny como anfitrión de “Saturday Night Live”

¡En vivo desde Nueva York! Llega una nueva temporada de "Saturday Night Live", con rostros tanto nuevos como conocidos.

Después de una temporada 50 llena de fanfarrias que celebró el pasado, “Saturday Night Live” mira hacia el futuro con un elenco que ahora incluye a cinco nuevos integrantes destacados. En cuanto a los anfitriones de alto perfil, nada menos que Bad Bunny dará inicio a esta nueva etapa el sábado.

La superestrella de la música vive lo que solo puede describirse como una semana enorme: además de encabezar el estreno de SNL, ha sido anunciado como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny también acaba de culminar una residencia histórica en Puerto Rico, que finaliza el mismo sábado. En su segunda participación como anfitrión de SNL, estará acompañado por la invitada musical Doja Cat, quien debutará en ese rol.

PUBLICIDAD

En las siguientes semanas le seguirán Amy Poehler y Sabrina Carpenter. Las tres figuras fueron protagonistas de las celebraciones de la temporada 50, con Bad Bunny participando en el concierto especial "SNL50: The Homecoming Concert" y siendo además el último invitado musical de esa temporada.

"Saturday Night Live" celebra 50 años de música y comedia Bad Bunny la formó en tarima junto a los Pleneros de la Cresta.

La exintegrante de SNL, Amy Poehler, en su segunda participación como anfitriona en solitario, encabezará el episodio del 11 de octubre junto al invitado musical Role Model, quien debuta en el programa. Ese episodio coincidirá exactamente con los 50 años de la primera emisión de Saturday Night Live, que salió al aire el 11 de octubre de 1975.

Por su parte, Sabrina Carpenter, quien fue una de las grandes atracciones en la celebración del aniversario, asumirá doble función el 18 de octubre como anfitriona e invitada musical.

El elenco renovado llega tras varias salidas de alto perfil, entre ellas Ego Nwodim y Devon Walker. Ben Marshall, ya escritor de SNL, se convierte en parte del elenco principal junto con los debutantes Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.

Nwodim, Walker, Emil Wakim y Michael Longfellow confirmaron el mes pasado en sus redes sociales que dejan el programa. Varios medios también informaron que Heidi Gardner, una de las integrantes veteranas, salía del show, aunque ni Gardner ni NBC lo han confirmado públicamente.

El programa se llevó 12 premios Emmy el mes pasado por su temporada 50 y la programación especial de aniversario, incluido el galardón a mejor especial de variedades.