Bad Bunny entre los anfitriones de la temporada 51 de “Saturday Night Live”

NUEVA YORK — Tras celebrar su histórica temporada número 50, “Saturday Night Live” arranca la 51 con rostros familiares: Bad Bunny, Amy Poehler y Sabrina Carpenter.

El trío, bien conocido en el Studio 8H, conducirá los tres primeros episodios de la temporada, anunció NBC el jueves. Los tres participaron activamente en las celebraciones del 50 aniversario.

El primero en escena será Bad Bunny, el 4 de octubre. Recién culminada su histórica residencia en Puerto Rico, que finaliza el sábado, la superestrella musical —y ahora también actor— no será el invitado musical; ese espacio estará a cargo de Doja Cat, quien debutará en esa faceta. Esta será la segunda vez que Bad Bunny funja como anfitrión del programa de comedia. También formó parte del concierto especial SNL50: The Homecoming Concert, apareció en un sketch durante el especial del aniversario y fue el último invitado musical de la temporada pasada.

La exintegrante de “Saturday Night Live”, Amy Poehler, conducirá el segundo episodio, el 11 de octubre, junto al debutante invitado musical Role Model. Su programa se transmitirá exactamente 50 años después del primer episodio de SNL, emitido el 11 de octubre de 1975. Será la segunda vez que Poehler conduzca en solitario y la tercera en general. La actriz participó en varias actividades del aniversario, incluida una recordada sesión de preguntas y respuestas junto a Tina Fey.

Por su parte, Sabrina Carpenter tendrá doble rol como anfitriona e invitada musical el 18 de octubre. Será su primera vez como conductora y la segunda como invitada musical. Carpenter también fue parte de las celebraciones del 50 aniversario, abriendo el programa con un dueto junto a Paul Simon y participando en un sketch.

Cuando SNL regrese, el elenco lucirá distinto: tras varias salidas importantes, entre ellas las de Ego Nwodim y Devon Walker, se suman cinco nuevos integrantes destacados.

El programa obtuvo este mes 12 premios Emmy por su temporada número 50 y las transmisiones del aniversario, incluido el galardón a mejor especial de variedades durante la gala principal del domingo.

“Gané este premio por primera vez hace 50 años, en 1975”, dijo el productor Lorne Michaels al recibir el Emmy, añadiendo que nunca imaginó estar haciendo el mismo programa durante medio siglo.