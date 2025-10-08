Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de octubre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kiko también reacciona a “sketch” de Bad Bunny

Carlos Villagrán le envió un mensaje al artista puertorriqueño: “Ayúdenme a que Benito lo vea”.

8 de octubre de 2025 - 9:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sketch de "El Chavo del 8" en "SNL". (Will Heath/NBC via AP) (Will Heath)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El "sketch" de Bad Bunny de “El Chavo del 8” se viralizó en los últimos días a través de redes sociales, provocando diversas reacciones entre los internautas. Carlos Villagrán, actor de Kiko, sorprendió al público con su respuesta.

RELACIONADAS

A través de redes sociales, Carlos Villagrán junto a Florinda Meza reaccionaron al ver la parodia que hizo el cantante durante el programa “Saturday Night Live”. Frases como el clásico “Chusma, chusma” o “Mamá” fueron adaptadas al inglés.

La actuación del intérprete de “Weltita” no pasó desapercibida y usuarios destacaron que logró capturar la esencia graciosa del personaje, incluso imitando sus característicos cachetes inflados que se han visto en sus múltiples adaptaciones.

Inmediatamente después de que se viralizó el sketch, el actor original de Kiko, contestó con humor y prometió cantar la canción del “El Sapito” en su versión Bad Bunny.

“@badbunnypr me tocará cantar ‘El sapito a tu estilo’. Ayúdenme a que Benito lo vea", escribió Villagrán.

A través de YouTube y redes sociales, fans de “El Chavo del 8” compartieron sus opiniones respecto al sketch protagonizado por:

  • Andrew Dismukes como “El Chavo”
  • Bad Bunny como “Kiko”
  • Chloe Fineman como Doña Florinda
  • Sarah Sherman como La Chilindrina
  • Kenan Thompson como “El Señor Barriga”

“Como argentino-estadounidense, puedo decir que El Chavo es lo que nos une a todos los latinos”; “Esto fue un regalo. Gracias SNL” y “Soy mexicano y debo admitir que Bad Bunny lo hizo increíble”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque actualmente Villagrán ya no interpreta al personaje en televisión, sí ha estado presente con Kiko en circos y en diversas campañas publicitarias.

El sketch de Bad Bunny superó 1.7 millones de visualizaciones en YouTube y actrices como Meza comentaron sobre este pequeño homenaje que el boricua rindió al famoso programa de televisión.

Tags
Bad BunnyEl Chavo del 8Saturday Night Live
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 8 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: