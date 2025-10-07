Opinión
7 de octubre de 2025
87°nubes rotas
Así reaccionó Florinda Meza a la actuación de Bad Bunny como Kiko

El sketch de “El Chavo del Ocho” apareció en el programa inaugural de “Saturday Night Live”

7 de octubre de 2025 - 12:19 PM

La viuda de Chespirito dio su visto bueno a la interpretación del reguetonero. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
El homenaje que "Saturday Night Live" y Bad Bunny hicieron a "El Chavo del Ocho" cruzó fronteras y llegó hasta los ojos de Florinda Meza, quien no tardó en reaccionar en redes sociales.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la viuda de Roberto Gómez Bolaños agradeció el gesto del programa, pero quien se llevó su reconocimiento fue la actuación del puertorriqueño, la cual calificó como magistral.

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota”, escribió la actriz.

El sketch, que fue transmitido durante el arranque de la temporada 51 del programa, recreó con gran precisión a la vecindad y varios de sus personajes, incluidos Kiko, interpretado por Benito, y Doña Florinda; algo que la actriz agradeció profundamente.

“Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio ‘Bad Bunny’“, agregó.

En su mensaje, Meza también habló sobre la historia que compartió con Rubén Aguirre (El profesor Jirafales) en pantalla, incluso, afirmó que fue un sueño volver a ver el romance ficticio en televisión: “Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso… ¡Ay! Solo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre.”

“El Chavo del Ocho” es uno de los programas más emblemáticos del fallecido Gómez Bolaños. El programa se transmitió en varios países alrededor del mundo y fue doblado a diferentes idiomas, incluyendo el japonés y mandarín.

Bad Bunny, por su parte, no ha reaccionado a los comentarios de Meza, sin embargo, su trabajo fue aplaudido por los usuarios en redes sociales. “Benito de Quico es otra cosa”, “Me encantó”, “Benito es mucho mejor de Quico que de músico”, “fue tan icónico, gracias”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

