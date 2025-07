Del secreto al escándalo: cómo el elenco de Chespirito tomó el romance entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños

Es sabido que a raíz del destape de la relación sentimental entre Florinda Meza y Chespirito, el ambiente de trabajo cambió, se volvió tenso para algunos e incómodo para otros, pues ya no sólo Roberto los dirigía, también lo hacía Florinda, algo con lo que no estuvo de acuerdo Ramón Valdés, quien decidió dejar de trabajar con Chespirito por este motivo.

Amigos de Chespirito reaccionan a romance con Florinda Meza

1 / 7 | Chespirito es despedido por miles de personas en México. Con flores y palomas blancas, un coro de niños y mariachis, miles de personas rindieron homenaje póstumo al comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. - The Associated Press

“Me acuerdo que el único que se opuso un poco fue Ramón, porque Roberto dijo ‘con esto no le hago mal a nadie’, y Ramón le dijo ‘¿estás seguro?’, hablando de su mujer, de sus hijos; Chespirito todavía no estaba divorciado”, enfatizó el intérprete de “El profesor Jirafales”.

“Yo nunca he querido que se sepa realmente la tirantez que había, porque ahora resulta que son novios y no se me hace correcto, porque andaba con Carlos Villagrán; no es que anduviera o no anduviera, si los dos hubieran sido solteros no habría habido problema, pero todo mundo sabíamos que él era casado. Cortó A Carlos Villagrán y anduvo con el director Enrique Segoviano, claro, porque fue escalando”, opinó.