Carlos Vives apuesta por volver a dedicar canciones

Con el lanzamiento de la canción “Te Dedico”, Carlos Vives inicia una nueva etapa en su trayectoria artística. El primer adelanto de su próximo álbum, “El Último Disco”, apuesta por rescatar el romanticismo, la intención y el valor de dedicar canciones en tiempos donde las conexiones parecen cada vez más fugaces en la sociedad en que vivimos.

En entrevista con El Nuevo Día, el cantautor colombiano reflexionó sobre el significado de este sencillo, lo que representa este proyecto en su evolución musical y adelantó detalles de su esperado reencuentro con el público en la gira “Tour al Sol 2026”, con la cual visitará Puerto Rico en junio de 2026.

“Creo que vengo de una escuela muy romántica y que todavía hacemos canciones de amor”, aseguró Vives a este medio.

“En mi caso, ‘Te Dedico’ es una tropicalidad muy romántica que ha sido como nuestro estilo. La canción era un punto de lanza perfecto para presentar un nuevo álbum, tenía el máximo mensaje de muchos que tiene el álbum”, sostuvo sobre su nueva apuesta, con la cual busca que la sociedad –especialmente las nuevas generaciones– retome este gesto romántico, “de enamorar y dedicar, que a veces por exceso de juventud corremos y le pasamos por encima muchas cosas”.

El video musical tiene como protagonista a su hijo, Pedro Vives, quien representa el encuentro entre distintas formas de vivir las relaciones. A través de los visuales se explora el contraste entre distintas épocas y formas de expresión. “Siempre es necesario tener a la mano una canción para dedicar”.

“Pedro nos ha visto trabajar en todo esto y él siempre se prestó para hacer de mí. Cuando quisimos hacer el video, cuando pensamos en lo que se quería contar, queríamos situarlo un poco en la historia de los jóvenes y en lo que están expuestos. En ese mundo que viven, lo que vemos hoy, entonces para mí era importante verlo desde un joven como lo es Pedro”, explicó con orgullo sobre el trabajo de su hijo.

Este 2026 marca una nueva etapa para el intérprete de éxitos como “La tierra del olvido” y “La bicicleta”, quien busca que nunca mueran las canciones con sentimientos, emociones y esencia, algo que también plasmó en lo que será su próxima producción discográfica.

"Te dedico" es el nuevo sencillo. (Suministrada)

“Es uno muy especial porque es un disco que me ha dejado con una sonrisa, todo el proceso grabándolo y ahora que lo tengo que cantar… tal vez por la naturaleza del camino que escogimos en la música”, añadió. “Es una belleza y estoy muy contento, como lo llamé en ‘El Último Disco’, era lo que había que hacer. Yo no sé si vamos a poder volver a grabar cosas así... Esto es un álbum que tiene todo tipo de canciones, que vuelve a tocar la diversidad, ya no solamente de Colombia, sino de la patria que recorre y que hablamos español”.

Durante su recorrido musical, con más de 30 años de trayectoria, Vives aseguró que en el camino “había mucho por explorar y descubrir”, por lo que el proyecto representa para él “una nueva forma de proyectar nuestra tropicalidad” ante el público. “Siento que este es un álbum más maduro en muchos aspectos, sin perder la esencia”, reflexionó sobre la evolución de su sonido.

Listo para regresar a Puerto Rico

“Voy a llegar en una nave espacial, voy a llevarlos al Sol, aunque ustedes viven en el Sol”, comentó entre risas al hablar sobre su próxima presentación en la isla con la serie de conciertos que lo llevará a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

“Parte del viaje es verlos a ustedes. Nuestra música nace del Sol, del jíbaro campesino en la montaña, de los tambores de Loíza y de la plena. Todo está hecho del sol, no hay un puertorriqueño que no necesite del sol para ser feliz. Lo mismo pasa con mi tierra, donde nace mi música, y el viaje que vamos a hacer de la tierra del olvido al último disco, en esa elipsis que nos hace el sol todos los días. A mí me sigue pasando como le pasaba a los taínos, ver el sol salir todos los días son eventos de la vida. Es como un diálogo interior…”, concluyó al hablar sobre lo que lo emociona de reencontrarse con su fiel fanaticada.

Los boletos para el concierto de Carlos Vives en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot están a la venta en Ticketera.