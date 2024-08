Amanda Miguel es víctima de robo en aeropuerto de Colombia

“Vergonzoso que en el aeropuerto de Medellín, Colombia, me hayan robado mi maleta!!! En 45 años jamás me sucedió algo así”, fue el mensaje que compartió junto a una fotografía suya, colgada en sus historias y publicaciones de su cuenta de Instagram.

“Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz”, se escuchó decir en un video publicado en TikTok por un fanático.