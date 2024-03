Amanda Miguel regresa con grandes canciones latinoamericanas

Hay canciones que sensibilizan por sus versos que hacen pensar, como por ejemplo: “Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente”, así es una estrofa, contundente, como un ruego, una plegaria que motiva a seguir teniendo fe en los hombres. Hoy, más que nunca, resulta necesario escuchar este tipo de mensajes, que nutren el alma. Ahora, precisamente, el gran tema del cantautor argentino León Gieco, “Solo le pido a Dios”, cobra nueva vida a través de la voz y el sentimiento de Amanda Miguel, a dueto con el autor.

A partir de hoy se escuchará en todas las plataformas digitales este sencillo; y también se estrenará su video, filmado por el cineasta Raúl Ramón, en uno de los lugares más fantásticos de la tierra, las gigantescas salinas del norte de Argentina, un lugar que pareciera un gran lago totalmente blanco, pero que en realidad es una extensión cubierta de sal. La idea de realizarlo en este escenario natural fue de Ana Victoria Verdaguer, quien convenció a su mamá de recorrer ese y muchos otros paisajes maravillosos que alberga su país de origen.

“Cambia todo cambia”, del chileno Julio Numhauser, que fue estrenada a finales de febrero, constituye otro clásico en voz de Amanda Miguel.

“La vida es un cambio constante, trae consigo aprendizaje, autodescubrimiento y crecimiento. Sin embargo, no quiere decir que cambie nuestro amor por las personas, por los lugares, por los recuerdos. Mi amor por Argentina no cambia, por más lejos que me encuentre, no cambia ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo, de mi gente… Desde pequeña admiraba a Mercedes Sosa y tuve la fortuna de disfrutar su arte en el cine Armonía que, en ocasiones, se convertía en teatro, propiedad de mi abuelo materno Isidro Samso (Gaimán, Chubut, Argentina); muchos años después pude convivir con ella y constatar su gran calidad humana. Este tema es también un tributo a una de las grandes que nos hace soñar, un ángel cantor que nos regaló la vida”, expresa Amanda Miguel.

La cantante se encuentra en una nueva etapa de vida, más serena, más profunda. Los acontecimientos que experimentó en los últimos años la han marcado, tanto los malos como los buenos. Hoy prefiere ser agradecida con la vida y con la gente por todo lo positivo que le han dado y, en reciprocidad, ha querido compartir estas canciones. Para ella es mostrarse auténtica, es desnudar su voz y sentimientos. Es ser la mujer compasiva y, a la vez, fuerte que expresa lo que piensa.

“Soy afortunada por hacer lo que me gusta y si mi música puede ayudar un poco a cambiar el ánimo de la gente, me sentiré doblemente satisfecha. ‘Solo le pido a Dios’ es una canción que vale la pena escuchar, dice grandes verdades, nos hace reflexionar que la guerra no es el camino, no tendría que haber divisiones, ni egoísmo, sino comprensión”, concluyó la artista.

La ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical, quiso compartir con la gente su lado más personal, su esencia, sus raíces, sus recuerdos; fue a través de esas grandes canciones que escuchó desde joven, que se decidió a grabar uno de los trabajos que más marcarán su trayectoria, ya que debuta en el género del folclore latinoamericano.

Esta joya musical es parte del álbum “Yo soy” que llegará al mercado internacional en el mes de mayo.

“El sufrimiento me ha servido para crecer espiritualmente y el mensaje de este tipo de canciones ayudan al alma. Tenemos que valorar el milagro de la vida, reflexionar y recapacitar hacia dónde vamos como humanidad. La guerra debe acabar, no más dolor, no más ambición, tendríamos que ayudarnos más los seres humanos, porque venimos del amor, fuimos creados a partir de este sentimiento que es el único que debe prevalecer”, manifiesta la intérprete.