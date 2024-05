Amanda Miguel presenta su mayor regalo

Su fuerza, sentimiento y capacidad interpretativa, con la que cautivó a toda América Latina para la década de 1980, sigue latente en la cantante Amanda Miguel, luego de 45 años de carrera musical.

Después de unos 14 exitosos álbumes de estudio y 5 álbumes de conciertos en vivo, llegó el momento perfecto para la intérprete del icónico tema “Él me mintió” honrar su identidad cultural y conectar con tus raíces argentinas.

Y es que, aunque nació en la Patagonia, Argentina, su carrera comenzó en México. Si bien en sus inicios llegó a cantar en una discoteca en la capital de Buenos Aires, después conoció al amor de su vida, cuando apenas tenía 18 años, con quien se mudó a vivir a México, donde fue cobijada.

“Me dediqué a ser cantante en México toda mi vida, en Estados Unidos, a Centroamérica, también fui a Puerto Rico, por supuesto, estuvimos tocando en el Bellas Artes. Fuimos a diferentes lugares en el mundo, pero a Argentina increíblemente nunca me dediqué”, indicó vía telefónica a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

En esta etapa que vive, a sus casi 68 años, creyó que era importante finalmente hacer algo por su país y por Latinoamérica, mientras se muestra como una fiel defensora del lenguaje español.

“Yo me dediqué a la cultura latina, que es la cultura que amo. Yo hablo español, trato de hablar español siempre, aunque ahora estoy viviendo en Estados Unidos. La cultura latina es una cultura que amo profundamente. Entonces, para mí el haber hecho este disco, es un regalo personal que yo decidí hacerme a mí misma. Yo me lo regalé. Es un disco que no lo hice pensando en nada más que en mí”, sostuvo la voz de “Así no te amará jamás”.

Para lograrlo, se sumergió en una búsqueda de canciones que van a la par con sus pensamientos, sentimientos y que son muy importantes en su vida, ya que la compilación de todas se traduce a cultura.

“Este disco es cultura de verdad. Es un disco de joyas maravillosas escritas por gente que está elevada espiritualmente”, dijo acerca de “Yo Soy”, con el que rinde homenaje a los grandes clásicos del folclor latinoamericano, que cobran nueva vida en su potente voz, y que será lanzado hoy 10 de mayo.

Se valió de la compañía de valiosos intérpretes como el cantautor León Gieco, quien escribió ‘Solo le pido a Dios’, para entonar esa reconocida canción, que a juicio de la artista era necesaria incluirla porque “siempre, lamentablemente, el hombre está en guerra”. Asimismo, le acompaña la cantante Soledad Pastorutti en “Balderrama”, y su colega Piero, para el tema “Soy Pan, Soy Paz, Soy Más”, con el que se identifica, pues afirma que, aunque sigue siendo ella, acepta que ha cambiado.

PUBLICIDAD

“Mi forma de pensar he cambiado, mi forma de ser, de querer, de vivir, de todo he cambiado. Son canciones de introspección. Yo decidí hacer este disco un poco tratando de hacerle ver a la gente que, por todo lo que me ha tocado vivir, la vida es límite y realmente lo que tiene valor son las cosas que verdaderamente tienen valor. Lo demás no existe y tampoco te lo vas a llevar. Así que el disco es eso, un disco lleno de joyas”, adelantó.

Parte de ese cambio al que se refiere esta artista, que recibió un Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2022, tiene que ver en gran medida por la pérdida física ese mismo año del productor y cantante Diego Verdaguer, quien fue su esposo y compañero de vida por casi medio siglo.

“Mi cambio tiene que ver con todo, tiene que ver con su pérdida física, pero no espiritual, porque yo siento que él sigue estando presente en nosotros. Todo el tiempo, todos los días, cada vez que yo le piense”, compartió.

No solo su más reciente trabajo es una joya musical, sino que un banquete visual acompaña a cada uno de los 10 temas. Según cuenta, se armaron de equipos y alta tecnología, con muchas ganas de hacer unos videos espectaculares.

“Son una belleza y estoy muy feliz con el resultado que hemos logrado, porque no solo las canciones son hermosas, sino también las imágenes. Hicimos unos videos maravillosos que no se pueden perder”, mencionó acerca de los diversos paisajes argentinos que recorrieron, incluyendo el litoral argentino, cerca del Mar del Plata, una playa preciosa que se llama Cariló, y las provincias de Catamarca y Jujuy.

PUBLICIDAD

De igual modo, revisitó esos lugares especiales de su niñez y juventud que Argentina le regaló, lo que califica como un regalo al alma. “Es algo que lo quise hacer de corazón. Todo lo que yo hice, lo hice de corazón. Cantar el folclore latinoamericano y llegarle a toda la gente que también tiene mi raíz, me ha hecho muy feliz porque es un logro. Es un sueño cumplido, que siempre lo quise hacer y nunca tuve el tiempo, y ahora llegó el momento”, comunicó mientras agradece el apoyo recibido por su público con los temas que ya ha ido lanzando, por su presencia en sus espectáculos y, más aún, por los mensajes recibidos en solidaridad por el momento personal que atravesó con su esposo.

Disfrute pleno como madre y abuela

Como madre de su unigénita Ana Victoria, quien además es cantante, lo ha disfrutado todo a lo largo de su vida y mencionó la cercanía que existe entre ellas.

“Mi hija, fue mi única hija, que la tuve con el gran amor de mi vida. La esperamos, la amábamos antes de que llegara y la sigo disfrutando porque vivo a cinco minutos de la casa de ella”, destacó la cantautora, quien como preámbulo al Día de las Madres, se dispone a ofrecer unos espectáculos este 10 y 11 de mayo en California. Posteriormente, estará llevando su música a México y Costa Rica, entre otros lugares de Latinoamérica.

Amanda Miguel también es abuela de un nieto, llamado Lucca Miguel, de quien resalta su parecio con su abuelo, y quien llegó a este mundo a ocupar ese lugar de su esposo, pues la mantiene ocupada.

PUBLICIDAD

“Acapara espacio y acapara amor. Es demasiado bonito e inteligente, es muy hermoso. Una nueva vida alivia el dolor y también el estar cerca de la familia es una bendición muy grande. Por eso he decidido que este Día de las Madres, que somos bendiciones, las mamás, las únicas que tenemos el poder de procrear, hemos decidido lanzar este disco”, dijo Amanda Miguel, quien espera poder presentarse en Puerto Rico en un futuro no muy lejano.