21 de noviembre de 2025
Omar Courtz anuncia la segunda edición de Ousi Fest

El evento promete ser una experiencia inolvidable y el cierre perfecto para un año histórico dentro de la carrera del exponente

21 de noviembre de 2025 - 4:55 PM

Ousi Fest 2025 promete ser una experiencia inolvidable y el cierre perfecto para un año histórico dentro de la carrera de Omar Courtz. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El fenómeno urbano Omar Courtz anunció la segunda edición de Ousi Fest, este año “Crismax Edition”. El evento regresará a lo grande el sábado, 27 de diciembre, en el Distrito de Convenciones en San Juan.

Según un comunicado, la celebración marcará el cierre de un año histórico para Courtz, quien no se detiene en la suma de logros, récords y el apoyo masivo de su fanaticada en la isla y el resto del mundo.

Tras el éxito rotundo de la primera edición, Ousi Fest regresa como un evento sin precedentes dentro de la música urbana latina. Esta nueva entrega promete una producción aún más ambiciosa, consolidándose como una experiencia única que combina música, energía y la esencia irreverente y auténtica del concepto.

El festival, asimismo, se perfila como un encuentro donde los asistentes podrán disfrutar de los mayores éxitos de Courtz y un despliegue escénico de primer nivel.

Con el estilo distintivo que caracteriza al artista, Ousi Fest ofrecerá experiencias inmersivas que buscan conectar directamente con el público: activaciones interactivas, diseño conceptual y elementos creativos inspirados en la estética Ousi. La nueva edición aspira elevar el estándar de los espectáculos urbanos en la isla y reafirma la presencia de Puerto Rico como cuna mundial del género.

El evento será presentado bajo la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts, quienes se unen nuevamente para garantizar un espectáculo de altura, diseñado para satisfacer las expectativas de un público que ha seguido de cerca el ascenso meteórico de Courtz.

Los boletos para Ousi Fest Crismax Edition ya están disponibles a través de Ticketera.

viernes, 21 de noviembre de 2025
