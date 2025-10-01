Piden ayuda para el hijo de Camilo Sesto ante preocupante aspecto físico

Mientras Camilo Sesto es recordado por su talento musical, fans del artista español, quien recientemente cumplió seis años de muerto, solicitan ayuda en redes sociales para Camilín, el único hijo del intérprete, y quien atraviesa una delicada crisis de salud mental y física.

Camilo Blanes, quien pintaba como un digno sucesor de su padre, comenzó su carrera artística de la mano de Camilo Sesto, quien orgulloso lo presentó en el escenario y le auguró un futuro brillante, sin embargo, tras su muerte en 2019, Camilín se alejó de la música y cayó en las adicciones.

“Es muy triste y muy desolador que no haya nadie que la pueda ayudar”, se lee en una publicación de Blanes, quien se hace llamar Sheila Devil.

Blanes comenzó con sus problemas de salud mental en abril de 2023, cuando apareció en redes con pelucas y con aspecto desmejorado.

Fans de Camilo Sesto piden ayuda urgente para Camilín

El hijo de Camilo Sesto, de 42 años, no deja de recibir recomendaciones y súplicas para que pida ayuda especializada ante sus problemas de adicciones.

Fanáticos, sobre todo de su talentoso padre Camilo Sesto, le escriben en cada oportunidad para aconsejarlo sobre la crisis que vive desde hace más de dos años, cuando se refugió en la mansión que le heredó su padre ubicada en Torrelodones, a unos 30 kilómetros de Madrid, España.

“Sheyla por favor necesitas ayuda, te estás autodestruyendo, cúrate. Mucha gente como tú se ha curado. Lucha por salir de ese infierno. Las personas que te queremos y admiramos sufrimos. Si te pasara algo, piensa que destrozarías a tu madre. Queremos verte bien y feliz. Encontrarás personas que estén contigo porque te aprecien y no quieran aprovecharse de ti”, escribió un cibernauta en una publicación en la que Camilín compartió una foto de sí mismo.