EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Jennifer López sobre su soltería: “Por primera vez en mi vida me siento libre”

La cantante revela que ha tenido pareja desde los 20 años, por lo que es una nueva experiencia

12 de marzo de 2026 - 9:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer López durante los American Music Awards 2025. (Agencia EFE)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jennifer López está feliz y libre. La artista dijo que por primera vez, desde que tenía unos 20 años, se encuentra sin pareja y “se siente realmente bien”

“Estoy en mi época feliz”, dijo JLo en un adelanto de su próxima entrevista en “Nightline” que se emitió en “Good Morning America”, “Creo que, por primera vez en mi vida, me siento libre; estoy sola. Y se siente realmente bien”, expresó.

La actriz habló sobre lo inusual que es este sentimiento para ella, ya que ha ha pasado gran parte de su vida en relaciones.

No sabía realmente cómo se sentía eso desde que tenía veintipocos años, e incluso antes. Siempre he tenido novios. Siempre había alguien en mi vida, y sentía que había tantas cosas que escapaban a mi control”.

López expresó que ha aprendido a dejar de presionarse. “He llegado al punto en el que realmente confío en mí misma y me valoro un poco más, en lugar de ser tan dura conmigo misma y siempre tratar de demostrar lo que valgo”.

También recordó que “tuvo que parar todo” y tomarse “un año libre del trabajo” para sanar adecuadamente de su divorcio. “Cancelé las giras y decidí quedarme en casa y aceptar lo sucedido sin huir de ello a través del trabajo, de otra persona, de nada; simplemente sentarme”.

La pareja se conoció mientras filmaban “Gigli” y se comprometieron en noviembre de 2002.Luego, en 2004, cancelaron su boda cuatro días antes del evento.Tres meses después de su segundo compromiso, Jennifer López y Ben Affleck se casaron en Las Vegas, según confirmó la actriz, cantante y empresaria.
1 / 11 | Jennifer López y Ben Affleck: sus romances antes de unir sus vidas en Las Vegas . La pareja se conoció mientras filmaban “Gigli” y se comprometieron en noviembre de 2002. - DOUG KANTER

JLo y Ben Affleck habían sido pareja a principios de los 2000 pero reavivaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022.

Más tarde celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia ante amigos y familiares el 20 de agosto de 2022.

La cantante solicitó el divorcio exactamente dos años después de la ceremonia en Georgia, indicando el 26 de abril de 2024 como la fecha de separación de la pareja y citando diferencias irreconciliables como motivo de la ruptura.

La actriz lució un diseño de Tamara Ralph. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)Su participación fue la primera que realiza de manera pública tras conocerse que se encuentra en el proceso de divorcio con Ben Affleck. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)La actriz trabajó en el filme "Unstoppable" de Roy Thomson, que además cuenta con la producción de Ben Affleck. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)
1 / 7 | Deslumbra Jennifer López en su primera alfombra roja tras el anuncio de su divorcio. La actriz lució un diseño de Tamara Ralph. (Cole Burston/The Canadian Press via AP) - Cole Burston
Jennifer López
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
