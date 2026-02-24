Opinión
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jennifer López celebra los 18 años de sus gemelos con emotivo mensaje

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, JLo recordó que sus hijos nacieron en medio de una tormenta de nieve

24 de febrero de 2026 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hijos de Jennifer López, Emme y Max Muñiz a sus 16 años. Esta semana cumplieron los 18. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz y cantante Jennifer López celebró este domingo el cumpleaños número 18 de sus gemelos, Emme y Maximilian Muñoz, fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony.

RELACIONADAS

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, JLo recordó que sus hijos nacieron en medio de una tormenta de nieve tan intensa como la que actualmente azota su natal Nueva York.

“Recuerdo ir en el carro y mirar por la ventana, donde todo estaba centelleando y cubierto de blanco esa noche, mientras los sostuve a ambos en mi vientre los últimos momentos antes de dar a luz”, escribió en el post.

Mensaje de JLo para sus hijos

“¡Naciste en medio de la noche, en medio de la más grande y hermosa tormenta de nieve que NY había visto en años! Recuerdo ir en el coche y mirar por la ventana, donde todo estaba centelleando y cubierto de blanco esa noche, mientras los sostuve a ambos en mi vientre los últimos momentos antes de dar a luz. ¡Fue como si Dios te estuviera asegurando de entrar en un mundo lleno de magia pura! ¡En mi corazón, sabía que así es como siempre sería tu vida!

Cuando los abrazaba de bebés, sentía como si estuviera abrazando a dos ángeles caídos del cielo. Mi vida cambió para siempre. No puedo creer que ya sean adultos... ¡18 años! Son tan bondadosos, generosos y cariñosos. Qué suerte tuvo el mundo en este día, hace 18 años, cuando Dios decidió enviarlos aquí con todo su talento, espíritu y corazón para hacer de este mundo un lugar mejor, porque eso es lo que hacen por mí y por cualquiera que tenga la suerte de conocerlos a ambos cada día. Un “Te amo” jamás podría resumir la profundidad del sentimiento, el cariño y el cuidado que siento por ustedes, mis cocos. ¡Siempre hemos sido los tres! Hemos recorrido este camino juntos. Siempre nos hemos tenido el uno al otro para aferrarnos y ser esa presencia firme en medio de cualquier tormenta de nieve. Y les prometo, mis hermosos cocos, que no importa cuán grandes se vuelvan, siempre será así."

Tags
Jennifer López
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
