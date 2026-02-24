Jennifer López celebra los 18 años de sus gemelos con emotivo mensaje

La actriz y cantante Jennifer López celebró este domingo el cumpleaños número 18 de sus gemelos, Emme y Maximilian Muñoz, fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony.

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, JLo recordó que sus hijos nacieron en medio de una tormenta de nieve tan intensa como la que actualmente azota su natal Nueva York.

“Recuerdo ir en el carro y mirar por la ventana, donde todo estaba centelleando y cubierto de blanco esa noche, mientras los sostuve a ambos en mi vientre los últimos momentos antes de dar a luz”, escribió en el post.

Mensaje de JLo para sus hijos

“¡Naciste en medio de la noche, en medio de la más grande y hermosa tormenta de nieve que NY había visto en años! Recuerdo ir en el coche y mirar por la ventana, donde todo estaba centelleando y cubierto de blanco esa noche, mientras los sostuve a ambos en mi vientre los últimos momentos antes de dar a luz. ¡Fue como si Dios te estuviera asegurando de entrar en un mundo lleno de magia pura! ¡En mi corazón, sabía que así es como siempre sería tu vida!

