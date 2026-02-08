Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jennifer López apoya a Bad Bunny con emotivo mensaje

La cantante recordó el momento que ambos compartieron en el espectáculo del medio tiempo en el 2020

8 de febrero de 2026 - 7:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Lopez invited Bad Bunny to the Super Bowl show in 2020. (X Capture). (Suministrada .)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

En una edición del Super Bowl que ya se perfila como histórica, la presencia de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo marca un antes y un después para la música latina en el escenario más visto del mundo. A lo largo del día, artistas y figuras de la industria como Madonna, Katy Perry, Shakira, y otras estrellas han expresado su respaldo al puertorriqueño, conscientes del significado cultural que representa su participación.

RELACIONADAS

Uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Jennifer López, quien a través de su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras de apoyo cargadas de orgullo y complicidad.

“Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo! #LatinoGangGang”, le escribió JLo.

El gesto de “La diva del Bronx” adquiere una dimensión especial al recordar que en el 2020 ella protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira, un momento que también quedó inscrito en la historia por su poderosa representación latina.

Jennifer López y Shakira lideraron anoche el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.Las divas ofrecieron a los cientos de miles de personas que vieron el evento en vivo un mensaje de unidad latina y empoderamiento femenino. El primer medio tiempo que celebra a los artistas latinos habla bien de la dirección de Jay-Z, quien creó el programa por primera vez bajo un nuevo acuerdo con la NFL.
1 / 11 | Majestuosa presentación de Jennifer López y Shakira en el Half Time Show del Super Bowl. Jennifer López y Shakira lideraron anoche el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. - The Associated Press

Durante la conferencia de prensa previa al evento, Bad Bunny se mostró reflexivo y consciente del momento que vive.

“Me siento muy feliz, aunque a veces me vean serio, es solo que estoy procesando todo un día a la vez. Estoy emocionado por esta presentación, pero sobre todo por mi gente, mi familia, mis amigos y por la cultura. Eso es lo que hace que este show sea tan especial”.

El Super Bowl se celebra el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m. hora de Puerto Rico, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. En la isla, el partido y el espectáculo de medio tiempo se verán por Telemundo Puerto Rico, NBC y Peacock, para los que tengan cuenta.

En una primicia histórica, el espectáculo del medio tiempo incluirá un programa multilingüe de lenguaje de signos puertorriqueño, dirigido por la intérprete Celimar Rivera Cosme.

El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, mira sus manos mientras calienta antes del partido de fútbol americano del Super Bowl 60 contra los New England Patriots.Jay-Z y su hija Blue Ivy asisten al juego de fútbol americano del Super Bowl 60 entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.Billie Joe Armstrong, a la izquierda, y Tre Cool, de Green Day, actúan antes del Super Bowl.
1 / 9 | El Super Bowl se vive desde antes: celebridades y ambiente en la previa del gran juego. El mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, mira sus manos mientras calienta antes del partido de fútbol americano del Super Bowl 60 contra los New England Patriots. - Charlie Riedel
Bad BunnySuper BowlJennifer López
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día
