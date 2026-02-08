Jennifer López apoya a Bad Bunny con emotivo mensaje
La cantante recordó el momento que ambos compartieron en el espectáculo del medio tiempo en el 2020
8 de febrero de 2026 - 7:46 PM
8 de febrero de 2026 - 7:46 PM
En una edición del Super Bowl que ya se perfila como histórica, la presencia de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo marca un antes y un después para la música latina en el escenario más visto del mundo. A lo largo del día, artistas y figuras de la industria como Madonna, Katy Perry, Shakira, y otras estrellas han expresado su respaldo al puertorriqueño, conscientes del significado cultural que representa su participación.
Uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Jennifer López, quien a través de su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras de apoyo cargadas de orgullo y complicidad.
“Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo! #LatinoGangGang”, le escribió JLo.
El gesto de “La diva del Bronx” adquiere una dimensión especial al recordar que en el 2020 ella protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira, un momento que también quedó inscrito en la historia por su poderosa representación latina.
Durante la conferencia de prensa previa al evento, Bad Bunny se mostró reflexivo y consciente del momento que vive.
“Me siento muy feliz, aunque a veces me vean serio, es solo que estoy procesando todo un día a la vez. Estoy emocionado por esta presentación, pero sobre todo por mi gente, mi familia, mis amigos y por la cultura. Eso es lo que hace que este show sea tan especial”.
El Super Bowl se celebra el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m. hora de Puerto Rico, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. En la isla, el partido y el espectáculo de medio tiempo se verán por Telemundo Puerto Rico, NBC y Peacock, para los que tengan cuenta.
En una primicia histórica, el espectáculo del medio tiempo incluirá un programa multilingüe de lenguaje de signos puertorriqueño, dirigido por la intérprete Celimar Rivera Cosme.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: