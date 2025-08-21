Opinión
21 de agosto de 2025
85°bruma
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Con fecha el estreno de la quinta temporada de “Emily in Paris” en Netflix

El regreso de la popular serie contará con la participación de casi todo el elenco principal

21 de agosto de 2025 - 8:08 AM

El elenco de "Emily in Paris" posa antes del estreno de temporada en Roma, el martes 10 de septiembre de 2024. (Foto AP/Andrew Medichini) (Andrew Medichini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La quinta temporada de “Emily in Paris”, la exitosa serie de Netflix protagonizada por la actriz Lily Collins, se estrenará el próximo 18 de diciembre, anunció este miércoles el gigante del entretenimiento.

La plataforma de contenidos en línea acompañó el anuncio del estreno de una de las series más populares con varias fotografías del rodaje, donde puede verse a Collins, en su papel de la ejecutiva de marketing estadounidense Emily Cooper, viajando por la ciudad italiana de Venecia.

La relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés amoroso que se inició en la segunda parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de esta quinta entrega, que por primera vez salió de París para rodarse en Italia.

La nueva entrega contará, además, con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (el chef Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

La primera parte vio la luz el 15 de agosto y ocupó el puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó, con 19.9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, alcanzando así el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.

