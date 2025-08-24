Opinión
24 de agosto de 2025
91°bruma
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Duelo en el rodaje de “Emily in Paris”

La exitosa serie de Netflix, protagonizada por Lily Collins, interrumpió la filmación ante el fallecimiento del asistente de dirección

24 de agosto de 2025 - 1:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la cuarta temporada de "Emily in Paris". (Suministrada)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El rodaje de la quinta temporada de la serie “Emily in Paris” quedó suspendido en Venecia tras la repentina muerte del asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, quien se desplomó durante la preparación de una escena en el Hotel Danieli.

La producción de Netflix, protagonizada por Lily Collins, interrumpió de inmediato la grabación en señal de duelo.

El suceso se registró el pasado jueves, 21 de agosto hacia las 7:00 p.m., cuando Borella participaba en la organización de la última secuencia de la jornada.

Según reportó el diario italiano “La Republica”, médicos presentes en el “set’ intentaron reanimarlo con un desfibrilador antes de la llegada de los servicios de emergencia y los carabineros, pero tras varios intentos fue declarado muerto alrededor de las 7:30 p.m.

Las primeras versiones apuntan a un infarto como causa del fallecimiento.

Una trayectoria en el ámbito audiovisual

Nacido en Venecia, Borella era director, guionista y asistente de dirección con formación en Roma, Londres y Nueva York.

Además de su trabajo en cine y televisión, desarrolló proyectos en literatura y artes visuales, destacándose en los últimos años en la escritura de poesía, cuentos infantiles y teatro.

Su repentina muerte generó un fuerte impacto tanto en el equipo de la serie como en la comunidad italiana.

Reacciones y suspensión temporal del rodaje

La producción de Netflix, protagonizada por Lily Collins, interrumpió de inmediato la grabación en señal de duelo. El concejal de Turismo de Venecia, Simone Venturini, expresó sus condolencias y destacó el legado artístico de Borella.

La nueva temporada de Emily in Paris, que tiene previsto su estreno el 18 de diciembre, desarrolla gran parte de su trama en Roma y cuenta con escenas grabadas en Venecia desde el 15 de agosto.

Tras el fallecimiento, se aplazó la filmación que debía extenderse hasta el próximo siguiente.

Tags
MuertesSeries de televisiónNetflix
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
