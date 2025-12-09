Opinión
Actor de “Emily In Paris” arrestado en Japón por presunto tráfico de drogas

El famoso actor había viajado a Japón por motivos turísticos

9 de diciembre de 2025 - 8:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Harris se encuentra detenido en la prisión de Tomigusuku, en Okinawa y las autoridades han presentado cargos formales en su contra, iniciando el proceso legal correspondiente. (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor estadounidense Jeremy O. Harris, conocido por su papel como el diseñador de moda Grégory Elliot Duprée en la serie de Netflix, “Emily in Paris“, fue arrestado el 16 de noviembre en el Aeropuerto de Naha, Japón, bajo sospecha de tráfico de drogas.

Según un portavoz de la Aduana Regional de Okinawa, quien informó a Reuters esta semana, el arresto ocurrió tras el hallazgo de 78 miligramos de cristal que contenía MDMA (conocida como Molly o Éxtasis), una droga sintética con efectos similares a la metanfetamina, que puede alterar la percepción temporal y visual.

En estos momentos, Harris se encuentra detenido en la prisión de Tomigusuku, en Okinawa. Las autoridades han presentado cargos formales en su contra, iniciando el proceso legal correspondiente. Aún se desconoce si el actor ha declarado en su defensa o si ha contratado representación legal.

Harris viajó a Japón por motivos turísticos, luego de haber estado previamente en Gran Bretaña y haber hecho una escala en Taiwán.

¿Quién es Jeremy O. Harris?

Además de su papel en “Emily in Paris”, Harris ha participado en otras series de renombre como “Gossip Girl” y “What We Do in the Shadows”, y se ha destacado como coproductor de “Euphoria“.

En “Emily in Paris”, protagonizada por Lily Collins, Harris encarna a Grégory Elliot Duprée, un diseñador de moda clásico y protegido de Pierre Casault, un legendario creador.

A lo largo de la serie, el personaje de Grégory se rebela contra las enseñanzas de su mentor para crear su propia línea de moda, convirtiéndose en el principal rival de Pierre.

Inicialmente, Grégory tiene una relación tensa con “Emily Cooper” (Lily Collins) debido a diferencias culturales y profesionales, mostrándose escéptico hacia el estilo y la forma de trabajar de la ejecutiva de marketing. Pero, finalmente los personajes desarrollan una relación más amistosa y de apoyo.

