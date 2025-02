“El Borimbiano” se achicharra en “Super Chef Celebrities”

“La verdad es que me siento triste. Esta fue una excelente experiencia y todo el equipo de trabajo de producción hace que uno se sienta muy bien. No es fácil dejar el programa...” , comentó el carismático “influencer” en entrevista con El Nuevo Día tras convertirse en el cuarto participante eliminado de la tercera temporada.

“Tuve un sentido de urgencia chévere y alcancé a hacer todo, pero no tenía mucha experiencia en hacer el tempura. Visualmente, no se veía atempurado, por así decirlo. Eso fue lo que realmente me eliminó”, sostuvo al no lograr pasar a la siguiente etapa en la que se enfrentó a la creadora de contenido Marena Sofía; el comediante y ministro Keropi Sánchez y el cantante Manny Manuel.