“Ser achicharrado no es una grata experiencia...”, confesó en entrevista con El Nuevo Día. “Lo di todo, me siento triste con este momento, pero volveré, si Dios lo permite”.

Una paella de mariscos, papas bravas, torrijas y una salsa aioli fue la receta que le costó su permanencia en el “reality show ”, aunque para el luchador fue de sus mejores platillos. “ Ahí lo que falló fue el aioli porque la paella me quedó exquisita y suculenta, para ser la primera vez. Para mi gusto estaba excelente, pero para el de ellos (los jueces) tienen un gusto bien diferente al que tenemos nosotros”, enfatizó Chicky Starr quien destacó que la competencia en la cocina está cada vez más fuerte.

“Esta tercera edición ha sido la mejor, la más candente y caliente, donde quizás hay más competencia. Me llevo el conocer personas nuevas, y ver nuevamente a personalidades que hace tiempo yo no veía como Victoria Sanabria, Jorge Luis Ramos, Noris Joffre y Manny Manuel ”, agradeció.

¿Tienes alguna receta favorita?

“Mi favorita, aunque no tuve la dicha de salir airoso, fue la última que hice: la paella. ¡A mí me encantó! También el primer plato, con el que me gané la espátula”, contó al recordar también su primer plato de la temporada: arroz blanco, garbanzos guisados y fricasé de conejo.